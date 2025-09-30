Еделина Кънева: „С „Чардаш & Цимбал“ откриваме новия сезон на Музикалния театър"

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Еделина Кънева- директор на ДМБЦ- София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 1 октомври – Международния ден на музиката – от 19.00ч. Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще открие новия си творчески сезон 2025/2026 година с концерт спектакъла „Чардаш & Цимбал“.

Специален гост е Карой Вадас, цимбалист с международно признание, гастролирал на едни от най-големите международни сцени. В програмата са включени арии, дуети, ансамбли, хорове и балетни платна на едни от най-известните и обичани австро-унгарски композитори, включили в голяма част от творчеството си музика за струнния инструмент. Публиката ще чуе откъси от Имре Калман, Франц Лехар, Йохан Щраус, Франц фон Супе и други.

Концертът се посвещава на 140 години от рождението на Стефан Македонски – първия директор и патрон на театъра, изтъкнат български оперен певец, режисьор и педагог. През 1948 г. той основава Държавния музикален театър, а след смъртта му през 1952 г. институцията получава неговото име.

Постановъчен екип: ДИРИГЕНТ: Юли Дамянов

ПОСТАНОВКА И ХОРЕОГРАФИЯ: Татяна Янева, Йоанна Стоянова

СЦЕНОГРАФ: Николай Николов

ИЗПОЛЗВАНИ СА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЦЕНОГРАФИЯ НА: Иван Токаджиев

ХОРМАЙСТОР: Людмил Горчев

КОНЦЕРТМАЙСТОР: Мария Кирова

ОТГОВОРЕН КОРЕПЕТИТОР: Румен Трайков

КОРЕПЕТИТОРИ: Ана Ангелова, Томислав Вичев, Вяра Груева, Ваня Петрова, Весела Рангелова, Светлана Спасова

РЕПЕТИТОР НА БАЛЕТА: Ивайла Хаджиколева

ПОМОЩНИК-РЕЖИСЬОРИ: Мартин Василев, Божанка Груева

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: Пеньо Пирозов Участват: Добрина Икономова

Еделина Кънева

Елица Аврамова

Илона Иванова

Зорница Дамянова

Олга Михайлова Динова

Теменужка Трифонова

Стефани Кръстева

Александър Василев

Александър Панайотов

Владимир Грудков

Денко Проданов

Лъчезар Лазаров

Марчо Апостолов

Пеньо Пирозов

Румен Григоров

Стефан Петков

Христо Сарафов СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА:

Карой Вадас /цимбал/ Хор, балет и оркестър на Националния музикален театър

https://musictheatre.bg/…/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8…/ Може да закупите вашия билет на касата на Музикалния театър и онлайн: В центъра на програмата е традиционният унгарски чардаш и характерното звучене на инструмента цимбал, който е носител на тази музикална традиция. „Исках да припомня на българската публика красотата на този инструмент, който е част от моето детство и носи специфичен, неповторим звук,“ заяви пред Classic FM Еделина Кънева.

Празници и юбилеи

На 4 октомври театърът ще чества примадоната Светлана Иванова, която отбелязва 70-годишнината си с емблематичната роля на Цилика в „Царицата на чардаша“. „Това няма да бъде просто концерт, а спектакъл, в който Светлана ще предаде символично короната на младата царица на чардаша,“ сподели директорът на Музикалния театър в София.

Програмата за деца също е приоритет, като към традиционните заглавия ще се добави ново коледно представление „На гости на Дядо Коледа“. То ще събере любими герои от спектакли като „Снежанка“, „Ян Бибиян“ и „Цар Килимар“.

200 години от рождението на Йохан Щраус

Юбилейната година на Йохан Щраус ще бъде отбелязана с поредица спектакли между 24 и 27 октомври – „Мадам Йохан Щраус“, „Прилепът“, „Кралят на валса“ и „Една нощ във Венеция“. „Искаме да покажем цялата палитра на Щраус – от интимното камерно звучене до най-големите му сценични хитове,“ допълни Еделина Кънева.

Голямата премиера: „Кабаре“

Най-очакваното събитие на сезона е премиерата на мюзикъла „Кабаре“ на Джон Кандър. Режисьор ще бъде Валентин Ганев, а сред изпълнителите се открояват Боян Арсов, Михаела Маринова, Илона Иванова и Яна Стефанова. „Отне ни дълго време да получим правата от Америка, но усилията си струваха. Вярвам, че спектакълът ще бъде силен, ярък и запомнящ се,“ сподели Кънева.

Предизвикателствата

Финансовата рамка за култура остава основно препятствие. „Станах професионален просяк – търся подкрепа от различни компании и хора, за да реализираме големи проекти. Но вярвам, че „Кабаре“ ще даде криле на нашия сезон,“ каза Еделина Кънева.

Послание към публиката

„Музикалният театър пише история. Вярвам, че без памет за миналото няма бъдеще. Каним публиката да бъде с нас – на чардаша, на валса и в магията на „Кабаре“, добави в заключение директорът на ДМБЦ.