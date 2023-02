Еделина Кънева: „Музикалният театър трябва да се превърне в продуцент на български произведения"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на ДМБЦ "Стефан Македонски" Еделина Кънева и режисьора Явор Радованов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Музикалният театър трябва да се превърне в продуцент на български произведения, написани специално за нас – либрето, музика и т.н.", заяви новият директор на ДМБЦ „Стефан Македонски" Еделина Кънева. Пред Classic FM тя поясни, че „всеки интелигентен човек, който поеме ръководството на един такъв институт, трябва да довърши проектите, които е започнал предния ръководител. Не бих си позволила да хвърля в кошчето платени авторски права, преводи и т.н.". Многобройни са посоките за развитие на Музикалния театър. "Първата моя идея е да се направи мюзикъл по най-популярните поп песни, който ще се казва „Един неразделен клас“. Предстои втората част от „Фантомът на операта“, сподели Кънева. „Специално за 3 март пишем либрето за спектакъл, посветен на Националния ни празник, в който ще бъдат изпълнени арии, квартети и хорове от оперети и мюзикъли".

Броени дни преди 14 февруари Музикалният театър е подготвил спектакъл с популярни любовни песни, изпълнени от артистичния състав на театъра и гост солисти. "Love story" ще се проведе на 11 февруари от 19.00ч. със солист Орлин Павлов и 12 февруари от 17.00ч. със солист Стефан Илчев. "Всеки от зрителите ще си тръгне влюбен в нещо, било то в спектакъла или в музиката", убеден е режисьорът Явор Радованов.

Припомняме ви, че на 10 февруари професионалната оперета в България навършва 105 години. Датата е избрана заради премиерата на оперетата „Маркиз Бонели" от Рудолф Делингер на 10 февруари 1918 г. в София, поставена от трупата на Ангел Сладкаров (1892-1977), бащата на професионалния оперетен жанр в България. По повод този юбилей Музикалният театър ще посвети целия месец февруари, както на оперетното изкуство, така и на мюзикъла. Всяка събота от празничния месец ще се проведе Ден на отворените врати за почитателите на музикалното-сценично изкуство, които ще надникнат зад кулисите на сцената. Зрителите ще могат да се потопят в творческия процес на създаването на един оперетен спектакъл. Разходките, водени от актьора Румен Григоров, ще се състоят на 11, 18 и 25 февруари в часовете - 13:00 и 15:00, като групите са до запълване на бройката от 20 човека. Беседите ще бъдат с продължителност до 60 минути. За посещение е необходимо да се напише лично съобщение в профилите на Музикалния театър в социалните мрежи или да се изпрати по мейл на адрес opereta.bg@gmail.com, като се посочват час и дата.