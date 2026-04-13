Джeки Чан ще режисира "Турандот" на предстоящия Пучиниев фестивал в Торе дел Лаго

Нова продукция на „Турандот“, режисирана от известния майстор на бойните изкуства, актьор и режисьор Джeки Чан, ще открие 72-ия фестивал „Пучини“, който ще се проведе в открития театър „Гранд театър“ в Торе дел Лаго, Италия, от 17 юли до 5 септември. Тази нова, кинематографична постановка ще използва широко технологии и сценично движение в диалог с бойните изкуства. Видео прожекциите и светлинният дизайн ще играят основна роля в създаването на атмосферни ефекти и игри на сенките. Хореографският компонент ще бъде друг отличителен елемент от продукцията: движенията на хора и пантомимите ще бъдат интегрирани с последователности, вдъхновени от бойните изкуства.

Главните изпълнители в премиерата ще бъдат Анна Пироци (Турандот), Роберто Аланя (Калаф) и Александра Курзак (Лиу); Марко Армилиато ще дирижира. В следващите представления, под диригентството на Пиер Джорджо Моранди, Анджела Мийд и Ермонела Яхо ще дебютират на фестивала съответно като Турандот и Лиу, заедно със завръщането на Грегори Кунде и Микеле Пертузи като Калаф и Тимур (24 юли). Прити Йенде (Лиу) и Брайън Джагде (Калаф) също ще дебютират на 1 август, докато Олга Маслова (Ледената принцеса) ще се завърне на 1 и 9 август, заедно с Роза Феола в ролята на Лиу на 9 август.

Програмата на фестивала ще бъде допълнена от „Тоска“ (сценична режисура Мария Тодарио и музикална режисура Карло Монтанаро; 18 и 31 юли, 8 и 21 август), „Бохеми“ (в продукция на Еторе Скола, с диригент Антонино Фолиани; 25 юли, 6 и 28 август), „Мадам Бътерфлай“ (диригент Франческо Иван Чампа и сценична режисура Пиер Франческо Маестрини; 7 и 22 август, 4 септември) и „Момичето от Запада“ (с музикална режисура Даниел Орен и сценична режисура Анджело Бертини; 29 август и 5 септември). Сред певците ще бъдат известни гласове като Елеонора Бурато, Людовик Тезие, Соня Йончева, Виторио Григоло, Фреди Де Томазо, Марина Ребека, Сайоа Ернандес (Пеперуда), Пиеро Прети и Никола Алаймо.

Други акценти ще включват два галаконцерта с участието на немския тенор Йонас Кауфман, акомпаниран от сопраното Мария Агреста (22 юли); и Пласидо Доминго — директор на Академия Пучиния и носител на наградата „Пучини“ за 2025 г. — който ще се завърне в Торе дел Лаго на 30 август, акомпаниран от сопраното Мария Хосе Сири.