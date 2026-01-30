Как отбелязват 100 години от рождението на Дьорд Куртаг в родната му Унгария?

Наред с Дьорд Лигети и Петер Йотвош, Дьорд Куртаг (роден през 1926 г.) е най-значимият унгарски композитор от втората половина на 20-ти и първата половина на 21-ви век. Следващия месец Куртаг ще навърши сто години и за да отбележи юбилея Музикалният център в Будапеща организира възпоменателен фестивал „Куртаг 100“. Той ще се състои от 15 до 28 февруари с участието на водещи международни изпълнители, които ще представят сериозен подбор от произведения на Куртаг.

На 19 февруари в навечерието на рождения ден на композитора, Дунавският оркестър ще изпълни някои от най-важните му творби с пианиста Викингур Олафсон и кларинетиста Чаба Кленян. На следващия ден в Националната концертна зала „Бела Барток“ ще се състои премиерата на новата опера на Куртаг „Die Stechardin“, изпълнена от сопраното Мария Хусман и „Концерт Будапеща“ под диригентството на Андраш Келер. В Музикалната академия Хироми Кикучи и Кен Хакии ще изпълнят две произведения, посветени на тях, със Симфоничния оркестър на Унгарското радио на 25-ти февруари, докато Дьорд Куртаг-младши ще интерпретира творбата, която е композирал с баща си. Джулиане Бансе и Андраш Келер ще закрият фестивала с „Кафка-Фрагменти“.

Вечерите на камерната музика ще представят известни артисти като Пиер-Лоран Аймар, Бенджамин Апл, Стивън Изерлис, Габор Чалог, Золтан Фейервари, Миклош Перени, Дита Роман, Денеш Варион и квартет „Келемен“. В концертната зала ще бъдат изпълнени и най-важните вокални цикли на Куртаг, докато концертът на SWR Vokalensemble ще включва „Песни на отчаянието и скръбта“, оп. 18.

Фестивалните концерти ще включват и творби на велики предшественици от миналото, с които Куртаг е изпитвал специална връзка: Йохан Себастиан Бах, Франц Шуберт, Роберт Шуман, Лудвиг ван Бетовен, Бела Барток и Дьорд Лигети. В Концертната зала на Дома на музиката рисунките на Куртаг ще бъдат представени в специална аудиовизуална презентация, която ще води диалог с неговата музика.

В рамките на фестивала, документалният филм „Kurtág-fragments“ на носителя на „Сребърна мечка“ режисьор Денеш Наги, създаден между 2021 и 2025 г., ще бъде премиерно представен в Müpa. След това ще се проведе кръгла маса с участието на Викингур Олафсон, Пиер-Лоран Аймар, Бенджамин Апл и Денеш Наги. Представянето на вселената Куртаг ще бъде завършено с конференцията и симпозиума Kurtág-perspektívák (Куртагски перспективи) и изложбата Jelek, játékok, üzenetek (Знаци, игри, послания), организирани от Института по музикознание.