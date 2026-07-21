Двореца на музиката във Валенсия навършва 40 години

През сезон 2026/27, Двореца на музиката във Валенсия ще отбележи 40-годишнината от откриването си с програма от близо шестдесет концерта, предназначени да потвърдят статута му сред водещите концертни зали в Европа. Под мотото „40 години най-добра музика“, новият сезон, представен тази седмица, съчетава присъствието на едни от най-добрите оркестри на международната сцена със силен ангажимент към артистичната визия на Оркестъра на Валенсия и неговия главен диригент Александър Либрайх, чийто договор наскоро беше подновен до 2031 г.

Списъкът с гостуващи ансамбли отново поставя Двореца сред испанските зали с най-голямо присъствие на големи международни групи. Зала Итурби ще бъде домакин на Кралския оркестър Концертгебау от Амстердам, Лондонския филхармоничен оркестър, Държавната капела Дрезден, Чешката филхармония, Фестивалния оркестър на Байройт и musicAeterna, в допълнение към Испанския национален оркестър. Начело на програмата са едни от най-търсените диригенти днес, включително Семьон Бичков, Даниеле Гати, Юка-Пека Сарасте, Клаус Макела и Теодор Курентзис.

Програмата на солистите поддържа също толкова амбициозен стандарт. Пианистката Юя Уанг, Даниил Трифонов, Григорий Соколов и Хавиер Перианес оглавяват състав, който включва още цигуларките Лиза Батиашвили и Изабел Фауст, мецосопранът Елина Гаранча и баритонът Кристиан Герхахер, сред други артисти, които редовно красят големите световни сцени.

Съвременната музика ще бъде на видно място благодарение на назначаването на Хелмут Лахенман за композитор. Немският музикант ще дирижира няколко концерта и свързани с тях дейности, отразявайки ангажимента му за интегриране на репертоара от 20-ти и 21-ви век в цялостната програма. Заедно с него, тромпетистът Пачо Флорес и контрабасистът Едиксон Руис ще бъдат резидентни артисти, разработващи различни проекти с Оркестъра на Валенсия.

Самият Оркестър на Валенсия ще продължи да бъде гръбнакът на сезона. Либрайх ще дирижира единадесет програми, включително концерт, посветен на „Парсифал“ на Вагнер с Елина Гаранча и Михаел Вайниус като солисти, както и възпоменателния концерт по случай 40-годишнината, насрочен за 25 април 2027 г., който ще включва „Тил Ойленшпигел“ на Рихард Щраус, Концерт за пиано № 2 на Шопен – с Кевин Чен като солист – и „La mer“ на Дебюси. Аудиторията също така потвърди, че валенсианският ансамбъл ще предприеме турне в Япония, един от най-значимите международни проекти през последните години.

Сезонът приветства и две нови фигури в оркестъра: известния италиански специалист по барокова музика Риналдо Алесандрини като главен гост-диригент и венецуелеца Кристиан Васкес като асоцииран диригент, укрепвайки артистичния екип, който се стреми да разшири репертоара и международния обхват на валенсианския ансамбъл.

С тази програма Палау де Валенсия превръща честването на четиридесетата си годишнина в декларация за намерения. Комбинацията от водещи оркестри, диригенти и солисти, наред с популяризирането на съвременната композиция и консолидирането на проекта Orquesta de València, оформя сезон, който има за цел да потвърди възраждането на аудиторията като един от най-важните музикални центрове на Испания.