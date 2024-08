Двестагодишна цигулка ще звучи под акомпанимента на морските вълни в Шабла, Варна, Созопол и Бургас

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя Иван Стайков и пианистката Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Най-вълнуваща програма от любимите на публиката "Концерти с история" кани на танц, изпълнен на цигулка и пиано. Виртуозният цигулар Иван Стайков ще накара публиката да затаи дъх пред неговите изумителни изпълнения на старинна цигулка Антонио Галиано от 1809 година, предоставена му от частен колекционер. Най-прочутите танци от класическата музика ще прозвучат в акомпанимент на забележителната пианистка Венета Нейнска.

Четирите концерта са планирани с начало в гр. Шабла на 20 август от 18:30ч, където домакин е Зеленият образователен център, а билетите се предлагат на място на цена 8 лв. Вторият концерт е в Градската художествена галерия на гр. Варна на 22 август. На 24 август музикантите ще гостуват на гр. Созопол и ще творят на сцената на Археологическия музей, а турнето им ще завърши на 26 август в Морското казино в гр. Бургас. Концертите във Варна, Созопол и Бургас са от 19:30ч., а билети за тях се предлагат на EpayGo.bg, както и на касите на EasyPay.

В програмата са подбрани прочути Унгарски танци от Йоханес Брамс, Славянски танц в ми минор от Антонин Дворжак и огнените Румънски танци на Бела Барток. Специално за любителите на тангото е включена и пламенна музика от Астор Пиацола. Музикалните изпълнения ще бъдат предшествани от любопитни истории за създаването на творбите, както и малко познати детайли от житейския път на композиторите.

Събитията са организирани от София Арт Институт и се провеждат с изключителната подкрепа на Община Шабла и Зелен Образователен център - Шабла, както и с любезното домакинство на Археологически музей - Созопол, Община Созопол, Морско казино - Бургас, Градска художествена галерия - Варна.