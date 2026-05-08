Дуото Маджолини-Жури дава начало на Обиколката на Джиро д‘Италия 2026

За да отбележи изключителното начало на Обиколката на Джиро д‘Италия 2026 от България, дуото Маджолини-Жури предлага изискан концерт за флейта и пиано, проведен в живописната обстановка на Регионалния етнографски музей в Пловдив. Събитието представлява уникална възможност да се насладим на двама изтъкнати музиканти от съвременната камерна сцена. Гостуването на дуото се организира от Италианския културен институт в София. Концертът ще се проведе на 8 май от 18.00ч в Регионалния eтнографски музей в Пловдив с вход свободен.

Томазо Мария Маджолини е флейтист от Милано, който се отличава с блестяща международна кариера. Завършил още в млада възраст Консерваторията „Дж. Верди“ в Милано, той усъвършенства образованието си в Швейцария под ръководството на изтъкнати преподаватели.

Аделайд Жури е албански пианист. Започва обучението си по пиано на шестгодишна възраст под ръководството на Валбона Касай, като още от ранна възраст се отличава в множество конкурси в Албания и Италия. Усъвършенства се в Консерваторията „Дж. Тартини“ в Триест, където получава академична диплома с най-високи отличия, похвала и почетно споменаване, под ръководството на Тереза Тревизан.