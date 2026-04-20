Дуо Лоренсин: "Нека политиците да подкрепят изкуството, а не войната!"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Аюми Набата и Борис Беназдия от Дуо Лоренсин /превод: Даниела Калайджиева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първото издание на SOFIA NOCTURNAL MUSIC FESTIVAL продължава на 21 април от 19 ч. в Културен дом „Средец“ с концерт на Дуо Лоренсин. В програмата ще чуете:

I част

ДУО ЛОРЕНСИН: АЮМИ НАБАТА /Япония/ – пиано, БОРИС БЕНАЗДИЯ /Франция/ – виолончело

Д. Шостакович – Соната за виолончело

Б. Бритън – Соната за виолончело

Г. Златев-Черкин – „Севдана“.

II част

МАРТИН ЦВЕТКОВ – пиано, ХРИСТО ЧУЧКОВ – пиано

В. А. Моцарт – Соната за 2 пиана в ре мажор, K 448

К. Дебюси – Прелюдия към „Следобедът на един фавн“ - преработка на М. Равел за 2 пиана

Хр. Чучков – Премиерно изпълнение на авторска пиеса

Билети на: Bilet.bg

АЮМИ НАБАТА

Родена в Осака в семейство на музиканти, Аюми Набата започва да свири на пиано в ранна възраст. След като учи в Париж, тя постъпва в Кралската консерватория в Брюксел и по-късно завършва следдипломна специализация при Виталий Самошко в KASK в Гент. Усъвършенства артистичността си и при Дина Йофе. Тя редовно свири в Европа и Япония, като се изявява на големи места като Izumi Hall (Осака), NHK Hall, Bozar (Брюксел) и Parco della Musica (Рим). Нейни изпълнения са излъчвани по NHK, France Musique, RAI и RTBF. Като композитор, нейните произведения са изпълнявани на международни фестивали, включително фестивала Chigiana в Сиена и Ars Musica в Белгия. Оркестровото ѝ произведение „Souvenir de l’avenir“ е премиерно изпълнено през 2025 г. от Симфоничния оркестър на Антверпен. Наред с изпълнителската си кариера, тя в момента е асистент-професор по четене от листа и транспозиция в Кралската консерватория в Брюксел. Тя е и съосновател на Международния фестивал за камерна музика Mas Musici във Франция.

БОРИС БЕНАЗДИЯ е млад виолончелист, живеещ в Брюксел, и член на струнен квартет Naka. Борис е канен да се изявява като солист, в камерни ансамбли и с оркестри, както и да участва в различни проекти по целия свят в известни зали като Salle Cortot, Concertgebouw Amsterdam, Studio 1 Flagey, Bozar, Московската консерватория и зала „Зарядие“, за да назовем само няколко, както и на фестивали. Той е канен да свири с множество оркестри, включително Филхармоничния оркестър на Радио Франс, Арменския държавен симфоничен оркестър и Люксембургския филхармоничен оркестър. Способността му да се адаптира към различни видове проекти, вариращи от музика от 18-ти век до съвременни композиции, го прави търсен музикант по целия свят. Наред с тези музикални дейности и с убеждението, че музиката трябва да бъде достъпна за всички, през 2016 г. той и неговите партньори създават международния фестивал за камерна музика Mas Musici в селския департамент Крез във Франция. След като завършва международно признати музикални институции в Париж и Брюксел, той усъвършенства уменията си в Scuola di Musica di Fiesole във Флоренция, по покана на руската виолончелистка Наталия Гутман, асистиран от Елизабет Уилсън. Борис има и степен по политически науки от университета Lumière Lyon 2, академичен опит, който го е накарал да осъзнае редица обществени проблеми.

МАРТИН ЦВЕТКОВ започва да учи пиано на шестгодишна възраст в НМУ „Любомир Пипков“ – София. Ученик е на голямата пианистка и великолепен педагог Антонина Бонева. През годините Мартин се явява на повече от 20 конкурса в България и Европа. Повечето от наградите му са първи места, от които XXVI Международен младежки музикален конкурс „Надежди, Таланти, Майстори” – Добрич, Orbetello Piano Competiton – Италия и XII Amigdala International Music Competition – Италия, Franz Liszt Center international Piano Competition, Piccolo Piano Talents в Сърбия, Лугано – Швейцария, Музиката и земята в София, Salzburg International Music Competition - Австрия, Euterpe music awards – Германия, Конкурс Албърт Русел в София и др. Печели награди за най-добро изпълнение на произведения на Рахманинов, Бетовен, Дебюси, Шопен и др. От Националния конкурс за млади инструменталисти „Кантус Фирмус” през 2023г., Мартин е с втора награда. Мартин Цветков взима участие в много майсторски класове при Проф. Атанас Куртев, Проф. Евгений Михайлов, Емил Наумов, Пламена Мангова, Панчо Владигеров –внук, Георги Черкин, Рада Чомакова, Емануил Иванов, Мишел Беров, Жак Амон, Волфрам Шмит Леонарди и др. През 2021 г. Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” отличава Мартин Цветков с мемориална степендия „Лидия Кутева”, дарение от Проф. Павлина Доковска. През 2022 г. Мартин получава награда в памет на голямата пианистка Вера Попова Бонева, за прекрасно представяне на конкурса в НМУ „Любомир Пипков”. През юли 2024 г получава дарение от кмета на гр София, след успешно представяне на Конкурс за млади инструменталисти на Фондация „Йордан Камджалов“. Мартин Цветков участва в записите на два диска „Да израснеш с Рахманинов“ и „Да израснеш с Панчо Владигеров“. Мартин Цветков е бил солист в редица концерти, посветени на 40 години преподавателска дейност на Антонина Бонева, заедно със Симфониета София и Симфониета Видин под диригенството на Свилен Симеонов. Мартин концертира в НМУ, НДК, Полски институт, БАН, Централен военен клуб, Камерна зала България, Софийска градска галерия, Голямата зала на Моцартеум в Залцбург Австрия, Аполония в Созопол, Държавна Опера Стара Загора, Български културен институт в Берлин, Епископска базилика в Пловдив и др.

ХРИСТО ЧУЧКОВ свири на пиано от шест годишна възраст и е ученик на Милка Митева в НМУ "Л. Пипков" гр София. Участвал е в множество концерти, конкурси и продукции. През 2023 г. печели първа награда на конкурса "Надежди, Таланти, Майстори" в гр. Добрич, както и специалната награда на журито в категория пиано. Прави първи стъпки и в композирането като през 2025 г. е част от няколко такива проекта. Пише музика за театрални постановки с голям успех. Отделно от музиката Христо се занимава и професионално като фотограф и видеограф в множество продукции. През 2025 представя късометражния си документален филм "Да израснеш с Панчо Владигеров".