Дорис Ернандес-Дукова: "Маестро Димитър Манолов беше кумир в Колумбия"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Дорис Дукова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Дебютната книга „Тъмната страна на успеха“ на сънародничката ни Дорис Дукова бе представена на 17 май 2025 г. в книжарница „Le Tiende“ в Богота. В нея авторката публикува „14 кратки истории с поука“, свързващи България и Колумбия. Изданието предстои да излезе на български и английски език.

Според авторката, маестро Димитър Манолов беше кумир в Колумбия. Осем от музикантите, които днес работят във Филхармоничния оркестър на Богота, попадат в състава по негово настояване. Българската диаспора в колумбийската столица наброява около 20 души, сред които има хора в образователните среди и спорта.

Дорис Ернандес-Дукова е родена в България. Нейната майка е българка, баща й - колумбиец. Завършила е Техническия университет - Пловдив. По професия е електронен инженер със специализация „Телекомуникационни системи”, има магистратура по педагогика. От 20 години живее в Богота и от 5 години работи в най-големия частен университет в Колумбия като директор по интернационализация. Тя е един от основателите и председател на Българо-колумбийската фондация „Алианса”