Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с диригентката и артистичен директор на "Колегиум музикум Берлин" Донка Митева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

8 октомври от 19.00ч. в зала "България". Билети ще откриете на касата на залата и в мрежата на Ивентим. Програмата включва шедьоври на хоровата музика: Артистичният директор на "Колегиум музикум Берлин" Донка Митева ще дебютира пред Националния филхармоничен хор на концерта, който ще се проведе наПрограмата включва шедьоври на хоровата музика:

Хулио Домингес – Deus, qui illuminas

Ола Гейло – Ubi caritas

Джон Огъст Паминтуан – Salva me

Джон Огъст Паминтуан – Tumbang preso

Ола Гейло – Unicornis captivatur

Арво Пярт – Morning star

Джейк Рунестад – Let my love be heard

Селга Менце – Kalejs kala debesis

Морис Дюрюфле – Реквием за солисти, смесен хор и орган, оп.9