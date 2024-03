Донка Ангъчева ще свири на уникален роял на 8 март в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Донка Ангъчева и цигуларя Иван Пенчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

“Цветя и музика” за 8ми март (петък) в Зала България от 19.00ч. от QUARTO с гости Bösendorfer-артистката Донка Ангъчева, поп-примата Мария Илиева и обоиста Чани Вълчанов, които за първи път на една сцена, ще представят един романтичен спектакъл за Деня на жената.

В пролетната вечер те ще представят красив музикален спектакъл от произведения на Алесандро Марчело, Сергей Рахманинов, Мануел де Фая, Енио Мориконе, Астор Пиацола, Чарли Чаплин, Георги Андреев и други. Публиката ще се наслади на музика от филмите „Октопод“, „Модерни времена“ и популярното “Adiós Nonino” на Пиацола.

Ще чуем и хита на Мария Илиева “Любов“, който ще звучи в съвсем нов аранжимент в акомпанимент на обоиста на Софийската Филхармония Вълчан Вълчанов, “Кварто” Квартет и рояла на Донка Ангъчева!

Водещ на концерта ще е най-известният български културен журналист Георги Тошев, който ще направи вечерта още по-необиковена със своята харизма.

Специално за този концерт, от Виена пристига роял, част от лимитирана колекционерска серия “Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt - Tree of Life Grand Piano”! Артистичен и музикален шедьовър, инкрустиран с 23-каратово злато и включващ изображения от картината на “Дървото на живота” на Густав Климт.

Билети - на касите в Зала България и в Ивентим