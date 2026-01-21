Донка Ангъчева отбелязва 270 години Моцарт в дебюта си със Софийската филхармония

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Донка Ангъчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Популярната в Австрия пианистка Донка Ангъчева пристига с роял Бьозендорфер за концерта си със Софийската филхармония на 22 януари. Тя е е част от престижния кръг на артистите на прочутата марка рояли, сред които са легендарни пианисти като Андраш Шиф, Кристоф Ешенбах, Рудолф Бухбиндер, Артуро Бенедети Микеланджели, Тори Емйъс, Питър Гебриел и др. В София тя ще представи Концерт за пиано и оркестър №23 в ла мажор, К.488 от Волфганг Амадеус Моцарт под палката на маестро Йоханес Калицке. Програмата включва и и симфоничната поема „Пелеас и Мелизанда“, оп. 5 от Арнолд Шьонберг. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Австрийската концертна пианистка с български корени Донка Ангъчева завършва магистратура в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при легендарния професор Хайнц Меджиморец. Продължава обучението си в Queen Elisabeth College of Music в Брюксел при изпънителите на Artemis Quartett.

Като носител на множество награди от международни конкурси, Донка Ангъчева излиза на сцената само на петгодишна възраст, а на десет годишна възраст дебютира като солистка на Пловдивската филхармония.

Тя е утвърдена интерпретаторка на Шопен и Лист като изтънчен камерен музикант и партньор на симфонични оркестри. Работи и концертира с членове на Виенските филхармоници, Bayreuther Kammerorchester, Quito Symphonics, Vogtland-Symphonikern, Tiroler Symphonic Winds, Пловдивската филхармония и редица други оркестри. Тези международни сътрудничества ѝ носят висока оценка и професионално израстване.

Концертира на престижните сцени на: Златната зала на Виенската Музикферайн, Wiener Konzerthaus, Lisztzentrum Raiding, Tonhalle Zürich, както и в концертните зали на Олтен, Мадрид, Малага, Брюксел, Солун, Монпелие и др. С изпълненията си с Trio D’Ante печели възторга на публиката и критиката.

През 2019 Ангъчева е приета в артистичния кръг на изпълнителите на инструменти „Бьозендорфер“, наред с имена като сър Андраш Шиф, Кристофър Ешенбах и Рудолф Бухбиндер. В същата година получава швейцарската награда на art-st-urban classics и концертира заедно с членове на Виенските филхармоници в Златната зала на Музикферайн, за което е удостоена с Golden Spring Award.

Дискографията ѝ включва девет компактдиска, издадени от Naxos, Ars Produktion, Gramola и Hitsquad Records.

Редовно е канена като член на жури на международни конкурси. Наред с активната си концертна кариера, тя преподава повече от осем години във Виенската консерватория. Провеждала е майсторски класове във Franz-Liszt-Universität für Musik в Кито, Conservatorio Superior в Малага, Universität für Musik und darstellende Kunst Виена, Art St. Urban Classics (Швейцария), както и на Malta International Music Festival.

През 2023 австрийското списание „Look“ я отличава като „Жена на годината“. Тя е основател на артистичната инициатива „Die Kunst in Österreich lebt weiter“.

Снимка: Илияна Бойчева

На творческия ѝ път и успехи е посветен документалният филм „Appassionata“ с българска премиера през 2024 на фестивала „Софийски музикални седмици“.

От октомври 2025 Ангъчева е куратор на концертен цикъл „Клавирните светове на Бьозендорфер“ в Stadttheater Wiener Neustadt. От ноември 2025 е избрана за президент на „Международното Шопен общество – Виена“.

На 30 септември 2025 за художествен и културен принос е удостоена от Република Австрия с едно от най-високите отличия „Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия“.