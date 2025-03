"Повече за книгите" по Classic FM: "Тъжен валс" от Сибелиус е саундтракът на новия роман на Доменико Дара

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Доменико Дара в превод на Елза Хаджийска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Доменико Дара пристигна в България, за да представи най-новия роман на италианския писател – „Записки по небесната механика“. Авторът гостува в София по повод публикуването на книгата и петия рожден ден на издателите му от ”Лемур”.

Вдъхновяващ и вълнуващ роман за силата на желанията и вторите шансове, които предлага съдбата.

Доменико Дара се завръща на мястото на дебюта си – Джирифалко, истинското и същевременно магично градче от „Кратък дневник на съвпаденията“, за да ни разкаже една история за подкопани съдби и земни чудеса, една литературна приказка, която ни кани да погледнем реалността отвъд обикновените привидности.

Доменико Дара е роден в Катанцаро, Калабрия и израства в живописното италианско градче Джирифалко. През 1996 завършва факултета по литература и философия в Пиза с дипломна работа за поета Чезаре Павезе. Започва писателската си кариера с романа "Кратък дневник на съвпаденията", издаден през 2014. Както с дебютната си творба, така и с втория си роман "Записки по небесната механика" (2016) печели голяма популярност и одобрение от критици и читатели, избран е за финалист за престижната награда "Калвино" и е удостоен с редица награди (сред тях: награда Palmi, награда Viadana, награда Corado Alvaro, Premio Citta di Como Stresa 2017 и др.). През 2020 Feltrinelli публикува третата му книга "Малинверно", която носи на Доменико Дара поредните литературни награди (Caccuri и Brianza), но и още по-голямата любов на многобройните му почитатели във и извън Италия. Затова и първият тираж на "Либерата", четвъртия му роман, издаден през 2024, е изчерпан в рамките на две седмици.