Доц. Жоана Прата: Как да оцелеем в море от микропластмаса?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с доц. Жоана Прата /превод: Сони Бохосян/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на Софийския фестивал на науката гостува доц. Жоана Прата. Тя е ветеринарен лекар и доцент в Университетския институт по здравни науки – CESPU (IUCS-CESPU). Тя има магистърска степен по ветеринарна медицина (2016 г.) от Университета в Порто, сертифицирана от Португалския съвет на ветеринарните лекари, и докторска степен по биология и екология на глобалните промени със специализация по екологична биология и здраве (2021 г.) от Университета в Авейро, с отличие. Провеждала е интердисциплинарни изследвания върху замърсителите на околната среда и храните, фокусирайки се върху микропластмасите, за което е международно призната като високо цитиран изследовател.

Производството на пластмаси се е увеличило драстично през последния век. Въпреки че тези евтини и издръжливи материали дават възможност за производство на безброй приложения, които поддържат съвременния живот, те се фрагментират на по-малки и устойчиви парчета. Пластмасовите частици с размер под 5 мм се наричат ​​микропластмаси. Открити за първи път в океаните и моретата, микропластмасите вече се намират във всяка екологична и биологична единица, изследвана до момента. Това повдига ключови въпроси: какво е значението на микропластмасите за дългосрочното функциониране на екосистемите и представляват ли риск за човешкото здраве? Разберете повече и разговаряйте с доц. Жоана Прата, една от най-цитираните учени по темата в света и сред най-изявените изследователи в Португалия.

На английски език с превод на български.

В партньорство с Португалски културен център „Камойш“ и Посолство на Португалия