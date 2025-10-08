Доц. Вяра Николова от СУ: "Запазваме големия интерес на кандидат-студентите към японистиката"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. Вяра Николова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Катедра „Японистика“ към Факултет по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Ден на отворените врати на катедрата на 16.10.2025, а също и откриване на юбилейната конференция на тема „Българската японистика в унисон с променящия се свят: 35 години специалност Японистика в Софийски университет“. Събитието е част от инициативите, с които отбелязваме 35-та годишнина на "Японистика" като отделна специалност в Софийския университет.

Официалното откриване на честванията ще се състои на 16-ти октомври 2025 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ в зала „Аула Магна“, бул. Цар Освободител №15. Събитието ще започне в 16:30 ч. и ще завърши с коктейл за участниците.

"В юбилейната за нас година важно да отбележим, че и тази година запазваме големия интерес от страна на кандидат-студентите, които избират да учат Японистика. През тази академична година 2025-2026 стартираха две нови бакалавърски програми във Филиал Бургас на СУ "Св. Климент Охридски": Методика на чуждоезиковото обучение (с китайски език) и Методика на чуждоезиковото обучение (с японски език)", заяви пред Classic FM доц. Вяра Николова - ръководител катедра "Японистика" в Софийския университет.

По думите й, "активно си сътрудничим с Посолството на Япония в Република България при организирането на програмата за Дните на японската култура, както с това, че нашия Ден на отворените врати на катедра Японистика е част от събитията включени в календара на провежданите събития, но също сме и съорганизатор в други събития: например Уъркшоп по ТАЙКО, които проведе група HA-YA-TO на 7 октомври в Аулата на СУ".

"През следващата седмица предстои на 16-ти октомври официално ще открием и юбилейната конференция на тема: „Българската японистика в унисон с променящия се свят: 35 години специалност Японистика в Софийски университет“. Научната конференция с международно участие ще продължи в работен режим с представяне на научни доклади на 17.10.2025 в 4 основни секции: Езикознание, Литература, Култура и История.

Участниците са както български утвърдени японисти, специалисти в различни области на хуманитарните науки, така и колеги от Япония, Армения, Германия, Полша, Русия, Естония, Унгария, Иран, Казахстан, Хърватия", допълни доц. Николова.



Тя поясни, че "на 16 октомври гост на събитието по откриване на честванията е проф. Цветана Кръстева, който дълги години работи и живее в Япония. Професор Цветана Кръстева е един от основоположниците на българската японистика. През 1990 г. тя става първият ръководител на новосъздадената специалност Японска филология и до 1995 г., автор е:

--на първото академично изследване по класическа японска литература в България – монографията „По следите на четката“, издадена от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1994 г.,

--на превода на първото на класическо японско произведение, в превод от оригинала, издадено в България през 1981 г. Това са мемоарите на дворцовата аристократка Ниджо „Нечакана повест”.

--на превода от оригинал на още един от шедьоврите на класическата японска литература, дневникът на придворната дама Сей Шонагон „Записки под възглавката” (1985 г.)"