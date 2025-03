Доц. д-р Георги Жечев от СУ "Св.Климент Охридски": Отбелязваме Международния ден на франкофонията

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с доц. д-р Георги Жечев, преподавател по френска лингвистика в катедра "Романистика" от ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“

20 март е Международният ден на франкофонията – празник на френския език и култура. Денят се отбелязва в 70 страни по света с над 890 млн. души население, над 200 милиона от които говорят френски. България се присъединява като пълноправен член към Франкофонската общност през 1993 г. Разнообразни събития през цялата седмица предшестваха Деня на франкофонията.

Френският е майчин език на 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург, Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други.

Снимка: Reuters

Терминът „франкофония“ е въведен през 1880 г. от френския географ Онезим Реклю, за да се назоват както хората, така и всички страни, в които се говори френски. Оттогава думата „франкофония“ с малко „ф“ се използва за означаване говорещите френски език, а Франкофония с главна буква, се отнася за институцията, осъществяваща връзките между франкофонските страни.

Още през първите десетилетия на XX век се създават многобройни асоциации с цел да поддържат жива и непрекъсната франкофонската идея. Сред тях са професионални асоциации, писателски общности, библиотекарски, университетски, журналистически, адвокатски мрежи, неправителствени организации и, разбира се, мрежи на преподаватели по френски език.

От 1970 г или от създаването на Агенцията за културно и техническо сътрудничество, превърнала се по-късно в Международна организация на франкофонията – франкофоните могат да разчитат на институционален орган, с основна цел популяризиране на френския език и сътрудничество между държавите, членуващи в организацията. България се присъединява като пълноправен член към Франкофонската общност през 1993 г.