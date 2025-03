Предстои премиерата на "Добри родители" на Къци Вапцаров в 29-тия София филм фест

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Къци Вапцаров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Добри родители" е дебютът в пълнометражното кино на популярния тв.водещ и продуцент Къци Вапцаров. Премиерата предстои на 20 март 2025г в Кино „Люмиер” от 18.00 часа в рамките на 29-тото издание на София филм фест.

Филмът запознава зрителите със София, българка живееща в Норвегия, преминава през драматичен развод със своя съпруг Руне. След поредица доклади от негова страна, в делото е въвлечена и службата за закрила на детето, Барневерн и майката с децата са поставени под наблюдение. Обвинена в емоционална нестабилност, децата й са отнети и настанени в различни приемни семейства. София започва тежка съдебна борба за да върне децата си обратно. Постепенно тя разбира, че за да спаси децата си, трябва да поправи отношенията със съпруга си, като за целта намира проблем, който се крие някъде далеч в нейното миналото. Осъзнава, че трябва да се прости с миналото си, за да спечели децата си обратно.

Режисьор - Кръстю Вапцаров

Сценарий - Кръстю Вапцаров

Оператор - Калоян Божилов

Музика - Асен Вапцаров – Ейс

С участието на - Лина Златева, Пьотр Кржемински, Леара Тансо, Йохан Тансо, Катерина Райкова, Август Попов

Продуцент - Николай Мутафчиев

Кръстю Вапцаров е роден на 25 юли 1963 г. в Русе. Завършва актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Своята телевизионна кариера започва с развлекателното предаване на БНТ „Невада“. През 2008 г. се дипломира като филмов режисьор в НАТФИЗ. Филмът му „Добре дошли на Земята“ участва в 12-тия Международен София Филм Фест и печели първа награда в категорията за късометражни филми на Фестивала на независимото кино във Филаделфия.



ФИЛМОГРАФИЯ

2008 Добре дошли на Земята (Welcome to Earth) – къс.

2025 Добри родители (Good Parents)