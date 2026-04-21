Днес Пласидо Доминго гостува във Варна за първи път

Един от "Тримата тенори" Пласидо Доминго гостува днес, 21 април, във Варна. Великият оперен артист и диригент, основател на конкурса "Опералия" ще изнесе оперна гала в 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта.

Доминго ще излезе на сцената заедно със солистите Илина Михайлова, Александрина Михайлова, Рейналдо Дроз, Валерий Георгиев и оркестъра на Варненската опера под диригентството на маестро Найден Тодоров, съобщава БТА.

В първата част на концерта зрителите ще се потопят в света на Верди, Пучини и Бизе, където Пласидо Доминго ще пее знакови откъси от „Андре Шение“ и „Макбет“. Към него ще се присъединят варненските солисти с арии и дуети от „Тоска“, „Аида“, „Фауст“ и „Ловци на бисери“.

Втората част ще пренесе аудиторията в романтична атмосфера с испанска сарсуела, италиански канцонети, оперета и мюзикълни изпълнения. В програмата са творби на Ленард Бърнстейн („Уестсайдска история“) и на Франц Лехар („Веселата вдовица“, „Страната на усмивките“). В изпълнение на Пласидо Доминго публиката ще чуе и песен от репертоара на Франк Синатра.

Доминго идва във Варна за първи път. Изявата се организира от оперния театър в града, съвместно с Община Варна, и е част от програмата на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ по повод неговата 100-годишнина.