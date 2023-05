80 концерта в 40 дни съдържа 54-то издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици"

Your browser does not support the audio element.

Както винаги в навечерието на 24 май с тържествен концерт и по традиция в зала „България” се откриват музикалните дни на Международен фестивал „Софийски музикални седмици”. Тази година на 23 май от 19,00 ч, честта да открие музикалните седмици е оркестър „Камерата Орфика НБУ“ и Софийската филхармония с диригент Вилиана Вълчева и солисти Марио Хосен – цигулка, Марта Потулска – виола, Лиляна Кехайова – виолончело и Людмил Ангелов – пиано. В програмата: Моцарт.

На софийска сцена ще има над 100 прояви на камерни и големи сцени. Ще се отбележат редица премиери, опери, дебюти на млади изпълнители, хорово изкуство и участия на световни имена. Музикалните годишнини няма да се пропуснат, като само част от тях са: 190 г. Йоханес Брамс, 150 г. Сергей Рахманинов и Фьодор Шаляпин, 125 г. Джордж Гершуин, 100 г. Добрин Петков, Михаил Милков, Петър Ступел и много други.

За четвърта година продължава идеята за „Преглед на българските оркестри“ и за първи път фестивалът има свой Международен оркестър. Тази година в оркестровата програма ще участват: Плевенска филхармония, Варненска филхармония, Русенска филхармония, Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Оркестър „Генезис“, Симфоничен оркестър – Сливен, Симфониетите от Враца и Шумен и съорганизатор Софийска филхармония.

По традиция ще има представяне на нови компактдискове и книги, посветени на музиката, световни премиери на произведения написани специално за фестивала. Ще се проведат майсторски класове и семинари на именити български музиканти. Ще прозвучат световни премиери на творби от: Ангел Заберски-син, Асен Аврамов, Атанас Атанасов, Албена Врачанска, Цветан Добрев, Васил Казанджиев, Велислав Заимов, Венцислав Мицов, Ивелин Димитров и редица други композитори. На фестивала ще има оперни премиери на Софийска опера и балет, Държавна опера – Стара Загора, МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново, както и радиоопера в БНР.

Акцентите в програмата са много, ще споменем само някои от тях:

24 май от 12 ч. – празнично матине в Камерна зала „България“, ще разкрие таланта и приказния концерт с представяне на едноименния диск на Дора Делийска, под надслов Етюди и Прелюдии. Концерт с примери за значими клавирни цикли, които се състоят от 24 произведения. Тази ясна структура е използвана от много композитори през различни епохи. Пианистката пресъздава структурата от 24 произведения и поставя в тази рамка дванадесет етюда и дванадесет прелюдии от Шопен, Дебюси, Дьорд Лигети и Николай Капустин.

Камерен ансамбъл MYX’D , който е във фокус на фестивала с участие на три концерта, започва на 25 май (четвъртък), 19 ч. – Зала НМА –с премиери и специалното участие на Борислав Йоцов – кларинет. В програмата: Мирослав Георгиев, Константин Илиевски, Георги Арнаудов, Шин Лей Чен

На 29 май в зала БИАД от 19,00ч. в центъра на София - Трио Владигерови имат честта и удоволствието да представят в рамките на тазгодишното издание на престижния фестивал „Софийски музикални седмици“ своя нов съвместен албум посветен на четири поколения "Владигеровска" музикална традиция". Концертът е под надслов „Веселите Владигерови" и предвещава много усмивки, добро настроение и прекрасна музикални джазови емоция.

29 май (понеделник), 19:30 ч. – Зала „България“ – Оркестър „Генезис“ с диригент Йордан Камджалов и солист Надежда Цанова – пиано. В програмата: Моцарт и Васил Казанджиев

Авторски спектакъл „В очакване на Моцарт“ на Вера Немирова с участието на възпитаници на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и ансамбъл „Дроп даун къмюнити“ с диригент Деян Павлов . Сцени и арии от най известните Моцартови опери се свързват в сценичен колаж с текстове на самият Моцарт, Сеймюуел Бекет, Щокхаузен. 31 май (сряда), 19 ч. – Топлоцентрала – София до Южен парк

За децата също са предвидени музикални изненади, посветени на музикалното изкуство и балета. На 31 май (сряда) 19 ч., зала „България“, Спектакъл “Легенди за водата” по едноименната музика на френските композитори, "майсторите на фееричните истории" - Равел, Дебюси и Сен-Санс, Ерик Сати, от Quarto и балет Vaya Dance Studio

Програмата до края на май:

24 май (сряда), 19 ч. – Камерна зала „България“ – Струнен секстет от Брамс и октет от Менделсон в изпълнение на Марио Хосен, Валери Леополд, Кармен Телфеян и Максимилиане Вилмс – цигулка, Марта Потулска и Стефания Янкова – виола, Лиляна Кехайова и Рудолф Леополд – виолончело

25 май (четвъртък), 19 ч. – Камерна зала „България“ – Клавирно дуо Ганка Неделчева и Красимир Тасков. В програмата: Стравински, Онегер-Шостакович, Димитър Христов

27 май (събота), матине в 12 ч. – Камерна зала „България“ – Рецитал на Марта Потулска – виола и Милена Моллова – пиано. В програмата: Брамс, Пендерецки, Георги Арнаудов

27 май (събота), 19 ч. – Зала „България“ – Концерт по случай 90 години от създаването на Симфоничен оркестър – Сливен: диригент Владимир Кираджиев и солисти тенорите Иля Сквирский, Кудайберген Абилдин и Анле Гоу – лауреати на Първия международен конкурс „Камен Чанев“. В програмата: Моцарт, Мишо Тодоров, Кодай и др.

27 май (събота), 19 ч. – Национален музей „Земята и хората“ – „Краят на есента“ – Апостол Миленков – бас и Ружа Семова – пиано, наратор Александър Александров. В програмата съвременни австрийски композитори

28 май (неделя), 18 ч. – Зала НМА – “Сцена на младия музикант” - Клавирно дуо Стефания Русева – Симон Павлов. В програмата: Дебюси, Равел, Пуленк, Шнитке, Давид Кокончев

28 май (неделя), 19 ч. – Зала „България“ – КА „Софийски солисти“ с Николай и Минчо Минчеви – цигулка и виола, диригент Пламен Джуров. В програмата: Й. С. Бах, Моцарт, Прокофиев, Бритън

29 май (понеделник), 19 ч. – Зала БИАД – ”Веселите Владигерови”– концерт и представяне на компактдиск на фамилия Владигерови

30 май (вторник), 19 ч. – Зала НМА - Международен фестивален оркестър под диригентството на Христо Павлов със солист Анна Леви – пиано. В програмата: Александър Раскатов, Гия Канчели, Елгар, Венцислав Мицов

30 май (вторник), 19 ч. – Камерна зала „България“ – „Балканикус ансамбъл“ (САЩ): Николай Коларов – виолончело, Патрик О'Кийф – кларинет, Джил Доу – пиано и Фернандо Меза – перкусии. В програмата: Васил Казанджиев, Дориан Чене, Карл Шимел, Патрик О'Кийф

30 май (вторник), 19 ч. – Зала БИАД – „Музикални пътешествия“ с премиери в изпълнение на Росен Идеалов – кларинет, Йордан Димитров и Евгени Ноев – цигулка, Огнян Константинов – виола, Георгита Бояджиева – виолончело. В програмата: Моцарт, Майербер, Петър Петров

31 май (сряда), 19 ч. – Камерна зала „България“ – Дуо Живко Василев – кавал и Татяна Колева – маримба с авторска музика

Още информация и подробности за пълната програма и участниците, премиери на нови дискове и книги, научни конференции и майсторски класове, ще получите на сайта на фестивала и в зала „България“.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2023 г. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония, Национален дворец на културата.

Медиен партньор e bTV radio group