Днес е премиерата в София на "Нестинарка. Голямата среща на Марин Големинов и Цанко Лавренов”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с изкуствоведа и музиковед Лаврен Петров- внук на известния български художник Цанко Лавренов и председател на Фондация "Цанко Лавренов", разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 ноември от 18:30 часа в кино “Влайкова” ще се състои премиерата в София на документалния филм "Нестинарка. Голямата среща на Марин Големинов и Цанко Лавренов”. Освен представяне на филма, събитието предвижда и кратък клавирен рецитал - миниатюри от Марин Големинов в изпълнение на пианистката Анжела Тодорова.

Разказът в "Нестинарка. Голямата среща на Марин Големинов и Цанко Лавренов” проследява историята на нестинарството у нас, разкрива обстоятелствата около написването на танцовата драма, както и вълненията около нейната премиера.

Наследниците на Марин Големинов и Цанко Лавренов споделят неизвестни до момента факти около работата по постановката на “Нестинарка” от 1968 г., а три примабалерини, вживяли се в образа на Демна пред годините - Вера Кирова, Силвия Томова и Анелия Димитрова - обогатяват историята със своите разкази и изящността на танца.

След голямата среща на Цанко Лавренов и Марин Големинов, завесата продължава да се вдига и нестинарското хоро не спира да увлича в ритъма си новите поколения.

Както казва самият Марин Големинов “Нестинарка“ изгаря върху нестинарската жарава, за да възкръсне след това като феникс из пепелището.”

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“