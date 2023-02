Дмитрий Юровски пред Classic FM: "За съжаление, политиците не мислят като хората на изкуството"

Your browser does not support the audio element.

"За съжаление, политиците не мислят като хората на изкуството. Те не успяват да приложат на практика тази мисия. Аз не съм политик и мога да говоря единствено за нещата, които разбирам. Смятам, че в 21 век всеки конфликт би трябвало да може да се разреши без стрелби. Ако те се случат, процесът е провален". Това заяви диригентът Дмитрий Юровски пред Classic FM. Изтъкнатият маестро от прочутата музикална фамилия ще дебютира на пулта на Софийската филхармония, а солист на концерта на 2 февруари от 19.00ч. в зала "България" ще бъде сопраното Любов Стучевская.

"За първи път работя с Националния ви оркестър. Въпреки че съм чувал отлични отзиви за него, имам представа колко добър е той. След първата ми репетиция останах изненадан колко „по немски“ звучат колегите. Вагнер и Рихард Щраус изискват много европейски, концентриран звук. Ако музиката на Щраус е известна за музикантите, то заключителният монолог от операта „Залезът на Боговете“от Вагнер ще бъде изпълнен от оркестъра за първи път. Тук звукът трябва да бъде плътен и изящен", допълни Юровски.

"Мисля, че основната тема тук е миналото, с което трябва да се справим. Всеки човек трябва да вярва в нещо. Началото на 20 век е опасно, трагично време, изпълнено с надежди. Днес можем лесно да направим паралели със събитията, които наблюдаваме в световен мащаб. Посланието на нашето изпълнение към днешния ден на фона на всички кризи е, че винаги трябва да има вяра, надежда и любов, като любовта е на първо място", каза още диригентът, който преди 10 години гостува в България със Симфоничния оркестър на град Москва "Руска филхармония".

"Знаете, че съм роден в Москва, а по-голямата част от рода ми е украински. Ние сме евреи и този емоционален конфликт винаги е съществувал. В една малка общност или един род винаги може да настъпи напрежение, но конфликтите трябва да се разрешават. Вярвам в силата на музиката и начинът, по който тя може да помогне", подчерта Юровски.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Дмитрий Юровски, разположено в звуковия файл под главната снимка! Превод: Ангелина Александрова. Озвучаване: Павел Сотиров.