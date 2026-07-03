Дизайнерката Нели Радева: "В дамското облекло забелязвам повече романтика, женственост и ефирност"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с дизайнерката Нели Радева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"В дамското облекло забелязвам повече романтика, женственост и ефирност. За мен е важно жената да излъчва себе си и какво послание искаш да оставиш. Много е деликатен моментът, в който да подчертаеш или да прикриеш. Бялото разширява, черният- прибира силуети". Това заяви пред bTV Radio дизайнерката Нели Радева.

"Мекото бяло „soft white“ е трендът на сезона. Този цвят носи изтънченост, класа и лукс. Съобразете се с дрескода на събитието!", препоръчва тя. По думите й, дамите могат да си позволят повече лекота и ефирност за кръщенета, както и блясък, драматизъм, ексцентричност за сватбите.

"За по-хладно време може да се използват шалове или наметала за дамите, както и пареото, което продължава да бъде тренд. Дантели, шифони и флорални мотиви също се използват най-често", коментира дизайнерката.

Нели Радева е от Русе. Завършила е вътрешна архитектура и дърворезба. Била член на Форум „Българска мода“. През годините конструира интериори и организира събития. „От няколко години имам желанието и устрема да се завърна към модата. Привличам хора, които разбират моето послание и ми се доверяват“, споделя Радева.

Съветът й към дамите е когато избират визия, да преценят в какво се чувстват красиви.