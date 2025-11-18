DiVino.Taste 2025: Откритията в българското вино нямат край

DiVino.Taste ще събере света на българското вино за 14-и път.

DiVino.Taste е най-значимият и мащабен форум, посветен на българското вино, и тази година обединява участието на повече от 80 винопроизводители от цялата страна, от всички винени региони на страната ни. Те застават зад своите вина, които посетителите могат свободно да дегустират. Близо 600 от най-добрите български вина ще са на разположение за дегустация, сред гурме зона с вкусни кулинарни предложения, специални качествени храни, деликатеси, сирена, зехтини, шоколади, винени аксесоари и услуги.

Както всяка година, за предстоящото издание отново е планирана и разнообразна и привлекателна програма от майсторски класове. Не на последно място, настроението и радостта от срещи с приятели и съмишленици допълва удоволствието от впечатляващото качество на българското вино.

DiVino.Taste е предпочитана платформа за професионални контакти между участващите винарни и техни потенциални партньори и клиенти: ресторантьори и хотелиери, търговци и дистрибутори, сомелиери и бармани, както и много други работещи с вино хора.

Очертават се интригуващи български винени теми като Елегантните бели вина на Североизтока или пък Сляпа дегустация на сира от Сакар, а също и силни акценти като Натуралните вина на Атлантическа Португалия, Сиро Паченти Брунело ди Монталчино, Северна Гърция с автентичните ù местни сортове и Полша с възхода на модерното ù винопроизводство… На сайта на DiVino.Taste може да се запознаете с цялата програма от майсторски касове и лекции – с всички лектори, теми и вина за дегустация.

DiVino.Taste е най-успешният формат за популяризиране в България и по света на качественото българско вино и винопроизводство. Събитието се отличава не само със своите мащаби, но и с вдъхновяващата си колегиална, приятелска и предразполагаща атмосфера. Любимо място е за среща на винената общност, както и за приобщаване към нея на нови вино-ентусиасти. На форума традиционно се събират винари-колеги от цялата страна и дегустират взаимно актуалните си реколти и нови брандове, обменят мнения, идеи и тревоги, или накратко, сверяват часовниците си.

Снимка: DiVino.Taste

Не по-малко важен фактор за успеха на събитието е, че широката публика от винолюбители и ентусиасти има шанса да дегустира най-добрите и интересни вина от цяла България в присъствието и в свободни разговори със самите им идеолози и създатели

Мисията на DiVino.Taste – и на винопроизводители, и на организатори, и на спонсори и партньори, е да привлича все по-широк кръг от винолюбители, да задълбочава и развива винената култура и да гради престижа на българското вино.