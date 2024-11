Диригентката Нели Трошева: Как ще отбележим 90г. от рождението на маестро Георги Робев?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригентката Нели Трошева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тържествен юбилеен концерт под надслов "Роден за музика" ще се проведе на 14 Ноември 2024г. от 19:00ч в Студио 1 на БНР. Поводът е отбелязването на 90 години от рождението на маестро Георги Робев.

Българска хорова капела "Георги Робев" ще изпълни любими на маестрото произведения за голям смесен хор от църковно-славянската и класическата музикална литература. Солисти ще бъдат Васил Антов и Георги Петков, а клавирният съпровод е поверен на Благовеста Венкова. Диригент ще бъде Нели Трошева.

Българската хорова капела „Георги Робев“, за своята пет годишна история, осъществява самостоятелни концерти в различни концертни зали и културни пространства. По инициатива на дъщерята на видния музикант Татяна Робева в столичния квартал "Дружба", в близост до Дома на културата "Искър" , вече има улица, кръстена на името на маестрото. Припомняме ви, че от 1966 година Робев е главен диригент на Българската хорова капела "Светослав Обретенов". Под негово диригенство по френски проект е записан компактдиск на "Кармина Бурана" от Карл Орф. Георги Робев е дирижирал концерти в България, Европа, Япония, САЩ, Канада.