Диригентът Огнян Митонов: "Камерен оркестър Mitonissimo ще свири Вивалди при огромен интерес“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Огнян Митонов, разположен в звуковия файл под главната снимка!

Гениалната музика на Вивалди в нейния блясък и разнообразие ще звучи отново в един от концертите-бестселъри на Mitonissimo - „Венецианският майстор“, на 17 ноември от 19.00ч. в изящната зала на Централния военен клуб в София.

Виртуозният оркестър Mitonissimo и неговите ярки солисти певци и цигулари, под палката на маестро Огнян Митонов, ще ви пренесат за пореден път в прекрасния музикален свят на Вивалди.

Ансамбълът, удостоен с приза "Бранд на годината", ще представи "Четирите годишни времена" с четири солистки от оркестъра, арии и дуети от опери, мотети, оратории, увертюри и концерти за оркестър.

Солисти певци: Гиргина Гиргинова – сопран, Олга Динова - мецосопран и Петя Миленова - сопран.

Солисти цигулари: Доротея Димитрова, Ефтима Евтимова, Емилия Миндова, Кристина Цанова.

Диригент на концерта и солист с кларинет: Огнян Митонов.

Билети: онлайн на https://epaygo.bg/2573925043 и в касите на EasyPay.