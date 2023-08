Диригентът Любомир Денев -син: "Отношението от държавата към културния сектор е демотивиращо"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Любомир Денев- син, разположено в звуковия файл под главната снимка!



На 30.08.2023г. от 19:30ч. във Военноморския клуб Варна ще се проведе концерт на Филхармония "Пионер". Събитието е с вход свободен за публиката. Концертът се организира от Фондация "Европейска музикална академия" благодарение на Национален дворец на децата, Фондация "Проф. Влади Симеонов" и Национален фонд "Култура".



В програмата ще прозвучат творби от Франц фон Супе - Увертюра "Леката кавалерия", Франц Шуберт - Симфония №8 "Недовършена" и

Модест Мусоргски - "Нощ на голия връх" - симфонична картина. "Старая се да поставям любими произведения на оркестъра. Стремя се всякаква музика да минава през оркестъра", разказва диригентът Любомир Денев-син пред Classic FM. "Шуберт прави новаторска симфония с две неконтрастни части в умерено темпо, които си приличат. Когато композиторът пише третата част, той е разбрал, че всичко, което е имал да каже в тази творба, е казано. Затова е "Недовършена", поясни диригента.

В програмата ще прозвучи и Фокстрот от Панчо Владигеров с оркестрация от Иван Стоянов. "Има и малко филмова музика. Американският композитор Брус Броутън вече е на 70 години. Писах му на сайта и тъй като търсих нотите на едно произведение. От него разбрах, че може да ни подари нотите, за да го изпълняваме само с Филхармония "Пионер"", добави Денев-син.

"Отношението от държавата към културния сектор е демотивиращо". Така диригентът коментира заложения дял от 0,4 % от държавния бюджет, отделени за култура. "Музикантите, особено в оркестрите извън София, имат сериозни кадрови проблеми, които няма да бъдат решени с ниски заплати. Най-лошото, за което малко се говори, е с какво да мотивираме младите хора да останат да работят тук. Училищата по изкуствата в България има страхотни преподаватели, които поставят високи цели на децата. Ако нашата образователна система е донор на чужди музикални системи, да го заявим ясно. Тогава изобщо да няма културен сектор в България, а само образователен, и да изнасяме директно музиканти в чужбина", каза още Денев-син. "Културата е дългосрочна инвестиция. Ако искаме да възпитаваме интелигентни и мислещи хора, трябва да я поддържаме. Парадоксално е, че изпадаме в ситуация, в която трябва да го обясняваме", счита той.