Директорът на Старозагорския балет Силвия Томова получи приза „България си ти!“

На 22 март 2026 г., в емблематичната зала „България“ в София бяха връчени Шестите годишни награди „България си ти!“ – събитие, което отдава заслужено признание на хората, които с делата, таланта и отдадеността си прославят България и допринасят за нейното духовно, културно и обществено развитие. Художественият ръководител на балета на Държавната опера - Стара Загора примабалерината Силвия Томова бе удостоена с престижното отличие на едноименното сдружение за нейния изключителен принос към българския балет и култура. Наградата ѝ бе връчена от миналогодишния носител на приза – академик Пламен Карталов.

Наградите „България си ти!“ са символ на признателност към личностите, които с вдъхновение, професионализъм и родолюбие изграждат съвременния образ на страната ни – у нас и по света. Събитието събира на една сцена изявени творци, общественици и професионалисти, обединени от вярата, че България е нейните хора.

Тържествената церемония бе изпълнена с емоции, вдъхновяващи истории и богата програма със специалното участие на Калуди Калудов, Васил Петров, Анна Дитри-Калудов, Деси Стефанова и оркестъра на Държавна опера – Стара Загора под диригентството на маестро Владимир Бошнаков. Водещи на вечерта бяха Боряна Баташова и Иво Бързаков.

Снимка: Georgi Petkov

Сдружение „България си ти“ организира наградите за първи път през 2013 г. в памет на големия български учен и интелектуалец проф. дфн Тончо Жечев.

Припомняме ви, че Силвия Томова е художествен ръководител на балета на Държавната опера - Стара Загора от 2016 година, а под нейно ръководство публиката в София ще види балета „Лебедово езеро“ от П.И.Чайковски. В спектакъла на 15 май в зала 1 на НДК ще дебютират звездите на Нидерландския национален балет – Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили.