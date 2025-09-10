Директорът на СГХГ Аделина Филева: "Иван Вукадинов беше човек с финес"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Аделина Филева- директор на СГХГ, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 10 септември, сряда от 18:00 ч. в галерия "Васка Емануилова", филиал на Софийска градска художествена галерия ще бъде открита скулптурната изложбата "Противоположности и сходства" с автори Зоя Лекова и Моника Игаренска.

Изложбата в галерия „Васка Емануилова“ представя две съвременни скулпторки от едно поколение, чийто подход към изучаване, изграждане и обработване на формата е различен.

Зоя Лекова създава абстрактни композиции, лишени от всякакъв вид наподобителност и декоративност. През последните 25 години тя работи по цикъла „Точки на пресичане“, в който комбинира камък, дърво, метал и стъкло в абстрактни композиции, които предизвикват установените ни възприятия за обем и маса. Творбите ѝ са умозрителни и монолитни и комбинаториката предизвиква усещането за гравитация и баланс.

Моника Игаренска е известна на сцената като автор на монументална скулптура. В последните години разработва цикъл от творби, които са вдъхновени от природните материали, рециклирането и селския бит. Експериментирайки с традиционната техника на смесване на глина и слама, като добавя допълнителни елементи на принципа на папиемаше, скулпторката създава серия от релефи с отпечатъци на съдове и плетеници. Тези декоративни мотиви носят символно послание за „одухотворяване на материята“ и идеята за безсмъртието в природата.

Експозицията е замислена на принципа на контраста и противопоставянето на подходи и форми в съвременната българска скулптура. Същевременно разкрива известни сходства, които сближават търсенията на авторките. От една страна, и за двете традиция, опит и занаят са водещи принципи в творческата работа, а от друга, прилагат смело експериментиране и предизвикване на установени норми и възприятия.

Зоя Лекова е родена в гр. Пловдив. Завършва Националната художествена академия, специалност „Скулптура“, в ателието на професор Крум Дамянов (1993–2000 г.). От 2008 г. преподава скулптура в катедра „Метал“ на НХА. От 2004 г. е член на Съюза на българските художници. От 1997 г. има множество участия в национални и международни изложби, конкурси и скулптурни симпозиуми в България, Германия, Канада, Румъния, Франция, Хърватска.

Моника Игаренска е родена в гр. Мездра. През 2000 г. завършва НХА „Николай Павлович“, София, специалност „Скулптура“, а от 2007 г. е член на СБХ. Участва в редица национални и регионални изложби, биеналета и симпозиуми. Работи в областта на монументалната скулптура, малката пластика и релефа в камък, метал и дърво. Експериментира също и в областта на рисунката и техники като колаж и папиемаше.

Изложбата се провежда в рамките на програма „Скулптура“ на галерия „Васка Емануилова“ и е част от специалната програма, посветена на 120-годишнината от рождението на скулпторката.

От 16 септември до 23 ноември в СГХГ предстои „Картина извън картината“ - първата голяма ретроспективна изложба, посветена на Иван Вукадинов (1932–2024) – единственият български художник, приет в Колекцията за модерно и съвременно изкуство на Ватиканските музеи. Експозицията има ретроспективен характер и цели да запознае публиката с творчеството на един изключителен художник, чието изкуство през последните десетилетия е превърнало в енигма – загадъчно, трудно достъпно и преживявано само от малцина посветени.

Над 130 произведения в изложбата разгръщат еволюцията на творчеството на Вукадинов: от традиционната академична живопис, усвоена в ателието по „Живопис“ при проф. Ненко Балкански, и ранните му прояви на импресионистичен пленеризъм и визуален натурализъм; през неговия път на открития в техниката на енкаустиката и символиката на цвета, които го отвеждат към трансцендентната естетика и неговия характерен стил; до деконструкцията на формите и обемите в късните му цикли, където цветът доминира над формата и сюжета.

Към експозицията е подготвен и двуезичен албум, който за първи път изчерпателно представя творческия път на художника – от студентските му произведения до късните картини. В каталожната част са включени около 400 произведения, които разгръщат еволюцията на един от най-значимите български творци и разкриват постиженията му през различните етапи на неговия творчески път.

Изложбата и печатното издание са дело на екипа на Софийската градска художествена галерия в партньорство с проф. Аксиния Джурова – изкуствовед и дългогодишен изследовател на творчеството на Иван Вукадинов. В тях са включени произведения от държавни, общински и частни колекции от София и страната и се реализират със съдействието на семейството на художника, както и с финансовата подкрепа на Столична община и Министерство на културата. Откриване: 16 септември, вторник, 18:00 ч.