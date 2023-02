Започва отбелязването на 100 години от рождението на маестро Добрин Петков

Your browser does not support the audio element.

„Фин човек, точен в изказа си, в жеста си и в строгостта си“. Такъв е Добрин Петков по думите на Нели Попова- Коева. „За патронен празник ползваме деня на кончината на маестрото, тъй като е по учебно време. Защитаваме достойно и с качествена продукция името на Добрин Петков“, заяви директорът на НУМТИ "Добрин Петков"- Пловдив пред Classic FM. Нели Попова- Коева припомни, че ще бъде обявена нова обществена поръчка за разширяване на залите на учебното заведение в подпокривното пространство. Прогнозната стойност при преходната поръчка бе в размер на 830 000 лв., но до момента нито една фирма не се появи за подпокривното пространство. "Ремонтът може да се случи за 2 месеца", счита директорката. Цялото интервю на Георги Митов-Геми с Нели Попова-Коева ще откриете в звуковия файл под главната снимка!

По повод 100 години от рождението на големия български маестро, на 8 февруари 2023г. в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив ученици - стипендианти на МК и носители на национални и международни награди ще свирят под диригентството на Константин Добройков. По този начин ще бъде дадено началото на поредицата от събития, посветени на едновековния юбилей.

През февруари концерти и майсторски класове на ученици от НУМТИ "Добрин Петков"- Пловдив предстоят в Дом Витгенщайн във Виена. През април лауреати и стипендианти на МК ще свирят в БКИ- Париж. През май ансамбъл с ударни инструменти „Престо“ ще се изяви в Краков, Полша, по повод Дните на българската култура. Младите таланти, които владеят цигулката, челото, виолата или контрабаса ще могат да участват в 13-тото издание на Конкурсът „Добрин Петков“ с председател на журито Елмира Дърварова. На 24 август - рожденната дата на Добрин Петков, ще свирят възпитаници на училището, дипломирали се с наградата на името на авторитетния маестро. Концертът ще се проведе в Аулата на училището с участието на 10 солисти на различни инструменти.

Кулминацията на честванията ще бъде тържествения концерт „Пловдив – звезди от музика“ с участието на сборен симфоничен оркестър и солисти – настоящи и бивши възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков”. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив като част от Културния календар на града и ще се проведе на 1 септември на Античния театър, като откриващо събитие на Есенния салон на изкуствата. Наред с настоящите ученици на училището – Симфоничният оркестър на НУМТИ „Добрин Петков” с диригент Константин Добройков, който от миналата година пое Камерния ансамбъл „Софийски солисти”, на сцената ще застанат като солисти бивши възпитаници на НУМТИ, сред които Марин Йончев – тенор, Нели Койчева – мецосопрано (Япония), Мони Симеонов – цигулка (САЩ), както и един от най-успешните съвременни български диригенти Найден Тодоров – настоящ директор и главен диригент на Софийската филхармония. Специално участие в концерта ще вземе и световноизвестната цигуларка Мидори Гото (САЩ). Ще участват и оркестранти от Държавна опера – Пловдив.

Маестро Добрин Петков е роден в Дрезден, Германия, син на Христо Петков – цигулков педагог и Цветана Зографова-Петкова – примадона в Оперетния театър в София, впоследствие учителка по музика и камерна певица.



Музикалното си образование Добрин Петков започва през 1927 г. при своя баща, като до 1932 г. учи цигулка и участва в продукции и концерти. През 1933 г. изнася първата си самостоятелна концертна програма като цигулар и пианист – акомпанятор. През 1935 г. дирижира детските опери „Сватбата на Мишока Мики“ и „Иванко“ в София и Белград. За последното е провъзгласен за почетен член на Белградската опера за 10 години. Същата година дава 20 самостоятелни концерта в България, както и един съвместен с Панчо Владигеров през 1937 г. в Белград. От 1937 до 1939 г. учи цигулка, пиано, композиция и дирижиране в Royal College of Music в Лондон.



През 1947 г. завършва Държавната музикална академия (днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“) със специалност дирижиране и композиция. Започва работата си като диригент на Ансамбъла за песни и танци при Министерството на вътрешните работи през 1945 г. От 1950 г. е назначен за диригент на Държавния симфоничен оркестър в Русе и същевременно поставя музикално няколко опери в Русенската опера. От 1956 г. е главен диригент на Пловдивския държавен симфоничен оркестър, а от 1962 г. – първи диригент на Софийската държавна филхармония и главен диригент на Софийска народна опера.

Преподава в БДК (днес НМА).



Добрин Петков гостува многократно във всички български оркестри. За втори път застава начело на Пловдивския държавен симфоничен оркестър, където остава до смъртта си. Участват в турнета в ГДР, Чехия, Испания, Италия, СССР, Венецуела, Румъния, Гърция, Куба.



На Добрин Петков принадлежат редица първи изпълнения на български и чужди произведения.