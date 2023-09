Директорът на НУМТИ -Пловдив: "Трета година чакаме да ни отпуснат средства за капиталови разходи за ремонт"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с директора на НУМТИ "Добрин Петков"- Пловдив г-жа Нели Попова-Коева, разположено в звуковия файл!

"Трета година чакаме от Министерството на културата да ни отпуснат средства за капиталови разходи за ремонт на подпокривното пространство т.нар четвърти етаж. Там сме предвидили да има кабинет за оркестъра, балета, поп-джаз на името на Милчо Левиев, който ще превърнем в музей. 90 % от делегираният училищен бюджет отива за заплати на персонала. Като виждам 0,4 % за култура, ми става много тъжно. Държава без култура, духовност е загинала". Това заяви директорът на НУМТИ "Добрин Петков"- Пловдив г-жа Нели Попова-Коева. Тя отбеляза, че 120 деца са новозаписаните от общо 496 в паралелките от 1 до 12 клас.

Миналата година са отпуснати 30 000 лв. за закупуване на музикални инструменти. "Ние купихме нова маримба. Роялите и пианата трябва да се подновят, тъй като някои от тях са на годините на училището. Някои могат да се ремонтират, но изискват средства. 90 % от делегираният училищен бюджет отива за заплати", коментира Нели Попова-Коева. По думите й, "ползваме новите технологии, когато провеждаме конкурси, за да не се губи учебен процес". Тя сподели, че "всяка година подмладяваме състава от преподаватели. Повечето са наши възпитаници, което ни радва. Имаме 20 нови преподаватели от миналата година".

Според Нели Попова- Коева, "да си учител е призвание, но трябва да обичаш децата".