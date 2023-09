Директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров"- Бургас: „Липсата на учители по музика ще става проблем"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Златина Панталеева - директор на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров"- Бургас, разположено в звуковия файл!

„Започваме строеж на допълнителен корпус за нашите художници, който ще бъде организиран като STEM център". Това заяви по Classic FM Златина Панталеева - директор на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров"- Бургас.

Тя се похвали, че са запълнени класовете по музика. „Инструменти като фагот, цугтромбон привличат по-малко кандидати, но го направихме с много срещи с родители и посещения в детски градини", уточни Панталеева. По думите й, с бюджетни средства са направени два кабинета по ударни инструменти. В края на миналата учебна година с помощта на Министерството на културата са закупени 6 нови пиана.

Снимка: НУМСИ- Бургас

„Има и нови попълнения в преподавателския състав, които са бивши ученици. Съвсем млад колега, който е роден през 2000г., влезе в редиците ни", подчерта директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров"- Бургас. „Липсата на учители по музикално-теоретични дисциплини ще става проблем", предупреди тя.