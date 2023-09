Директорът на НУМСИ "Христина Морфова"- Стара Загора: "Имаме много нови музикални инструменти, но нямаме собствена сграда"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с директора на НУМСИ "Христина Морфова"- Стара Загора г-н Красимир Къшев, разположено в звуковия файл!

"От 49 години нямаме собствена сграда". За това алармира маестро Красимир Къшев. "Ние сме единственото училище с нулева подготвителна група. Желаещите са за две паралелки, но не можем да ги поберем", отбеляза директорът на НУМСИ "Христина Морфова"- Стара Загора.

Той сподели, че се правят опити за възстановяване на интереса към инструменталното свирене. Последното дарение в учелното заведение са три китари за малки деца. От Фондация "Петко Стайнов" ще получат една флейта, а анонимен дарител е закупил две флейти. По програма на МОН са закупени ударни и щрайхови инструменти на стойност над 70 хил.лв.