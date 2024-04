Директорът на НУМСИ "Хр. Морфова" Стара Загора Красимир Къшев: "Ще отбележим 137 години Христина Морфова с концерт във Виена"

На 24 април 2024г. от 19 часа в зала "Ференц Лист" на University of Music and Performing Arts, Vienna ще се състои концерт на ученици от инструментални и вокални класове на Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова” Стара Загора по случай 50 години от основаването на училището и по повод рожденния ден на патрона - Христина Морфова. "Тази вечер в Града на липите ще се проведе концерт със сходна музикална програма", уточни пред Classic FM Красимир Къшев - директор на НУМСИ "Хр. Морфова" Стара Загора. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с:

Your browser does not support the audio element.

Предстоящият концерт е част от Проект по Програма ЕРАЗЪМ+, спечелен от НУМСИ. „Концертът се реализира благодарение на прекрасното ни сътрудничество с Маестро Владимир Кираджиев, който преподава оркестрово дирижиране в този Университет във Виена. Радвам се на лично познанство и приятелство още от студентската скамейка с Маестро Кираджиев, който избра и залата за събитието. Това не е най-голямата зала на Университета, но е най-красивата, с прекрасни роял и акустика. Очакваме на концерта българската общност във Виена да бъде нашата публика. Програмата ще изнесат 16 талантливи ученици на НУМСИ, ще участват и техни преподаватели, някои от които пристигат специално за събитието. Участниците преминаха през двоен кастинг – не само отлично владеене на инструмент, но и владеене на английски език. Групата ни в Проекта па ЕРАЗЪМ + ще има наситена програма с посещение на много образователни и културни центрове във Виена. Имаме покана за среща с учениците и от българското училище във Виена.” – разказва Красимир Къшев, директор на НУМСИ”Христина Морфова”.

От 14 до 27 април 2024 г. във Виена се реализира 5-ят пореден проект на училището по Програма ЕРАЗЪМ+. НУМСИ”Христина Морфова” е с най-много реализирани по тази програма проекти от сродни училища по изкуствата в страната. Първият проект „Ученическа мобилност” е през 2021 г. в Будапеща, следва „Учителска мобилност” в Милано, Лисабон, Порто и „Ученическа мобилност” през 2023 г. на остров Мадейра.

ПРОГРАМА НА КОНЦЕРТА:

Глинка– Балакирев– „Чучулигата”

Солист: Велиянах Гутева–пиано.

Георги Шендерев– „Руски танц”из Сюита за баян

Солист: Теодор Тодоров –акордеон.

Добри Христов–„Луковитски моми”

Солист: Стефани Атанасова

Клавирен съпровод: Георги Белчев.

Жан Батист Сингеле– “Каприз”, оп.80

Солист: Никола Биолчев–саксофон

Клавирен съпровод: Георги Белчев.

Любомир Пипков– „Празник” из„Метроритмични картини и студии”, оп.77

Солист:Евгени Станев–пиано.

Александр Холминов–„Скерцо” из Сюита за баян

Солист: Антоан Бохуров–акордеон.

Панчо Владигеров–„Песен” из Българска сюита

Солист: Божидар Рахнев–цигулка

Клавирен съпровод: Георги Белчев.

Дариус Мийо–Сюита „Скарамуш” Vif; 2.Modere; 3.Brazileira

Солист: Добромир Добрев–саксофон

Клавирен съпровод: Георги Белчев.

Пабло Сарасате– „Цигански напеви”

Солист: Димитър Гайдаров– флейта

Клавирен съпровод: Георги Белчев.

Панчо Владигеров– “Епизоди”, оп.36, N 5 «Токата»

Солист:Георги Белчев– пиано.

Петър Льондев – „Кавал свири“

Солисти: Вероника Гочева, Елвира Илчева, Мария Дел Кармен Мангърова, Теодора Апостолова