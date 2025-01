Директорът на Държавна опера-Стара Загора Огнян Драганов: "Отбелязваме 100 годишнината ни и със събития в София"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Държавна опера-Стара Загора Огнян Драганов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2025г. Държавна опера-Стара Загора отбелязва своята 100 годишнина. Точно преди един век се основава единствената просъществувала и постоянно действаща извънстолична оперна трупа в България с премиерата на операта „Гергана“ от Маестро Георги Атанасов.

На 29 януари 2025 г. от 19 часа в Държавна опера-Стара Загора ще се проведе първия спектакъл за Новата 2025 г. – премиерата на мюзикъла за деца „Вълкът и седемте козлета” на Детско юношеска студия за опера и балет при Операта. Композитор е Александър Владигеров, режисьор Жасмина Чолакова – ръководител на студията, сценография Александър Гьошев, вокална подготовка Инна Андреева. Грижовната майка коза е Анастасия Алтухова, Славей Горски е Стоян Буюклиев – млади и много талантливи солисти на Държавна опера-Стара Загора. Лошият герой Юху Буху е Даниел Стойнов, ученик в 10 клас в НУМСИ „Христина Морфова”. А в ролята на Вълка ще се превъплъти актьорът в Драматичен театър „Гео Милев” – Борислав Веженов.

Акцент в юбилейния афиш е спектакълът "Лучия ди Ламермур" от Гаетано Доницети с участието на Исидора Молес в ролята на Лучия. Постановката ще бъде изиграна на 14 март.

Първата оперна премиера в рамките на юбилейната година ще бъде "Риголето" от Верди на 29 и 30 март. Диригент ще бъде Хосе Кура, а сценограф- Каталин Йонеску – Арборе. В ролята на Риголето ще видите Кирил Манолов и Елия Фабиан, а Джилда - Емилия Терзиева и Симона Кодева.

На 8 април в Софийската опера и балет ще гостува балетният спектакъл "Копелия" от Лео Делиб.

Предстоят спектакли с участието на звезди от световния оперен афиш. Операта с кукли "Фауст" от Шарл Гуно ще бъде поставена на 4 април, като на сцената ще се изяви световноизвестният полски бас Рафал Шивек, а диригент ще бъде артистичният директор на Операта в Ница Венсан Монтей. На 9 май публиката в Стара Загора ще се наслади на "Джани Скики"/"Самодивите", като спектаклите заедно с "Фауст" се посвещават на Полското председателство на ЕС.

За рожденият ден на Старозагорската опера на 1 юли е предвидена голяма оперна гала.