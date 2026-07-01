Диого Карвальо: Започва Софийски фестивал на музиката и изкуствата 2026
От 4 до 12 юли в зала "България" София става сцена на световната съвременна музика
Публикувано на 01.07.2026
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с артистичния директор на Sofia Art and Music Festival , бразилският композитор и педагог Диого Карвальо, разположено в звуковия файл под главната снимка!
От 1 до 12 юли София ще се превърне в международна сцена за съвременна музика, визуални изкуства и творчески обмен. Първото издание на Sofia Art and Music Festival събира в българската столица композитори, диригенти, изпълнители, художници и преподаватели от Европа, Азия и Северна Америка в мащабен форум, посветен на музиката на XXI век.
Фестивалът предлага рядка за региона концентрация на нови произведения, световни премиери, международни ансамбли и срещи между различни художествени традиции. Наред с творби на Моцарт, Хайдн, Сибелиус, Вебер и Стравински ще прозвучат произведения на десетки съвременни автори, много от които ще бъдат представени за първи път пред българската публика.
Sofia Art and Music Festival не е просто концертен цикъл. Той е платформа за създаване на нова музика, за международно сътрудничество и за среща между поколения творци. Във време, когато културният диалог е по-необходим от всякога, фестивалът предлага пространство за идеи, експерименти и създаване на нови артистични общности.
Сред специалните гости са ансамблите Wire & Whimsy, Bluestone Contemporary Ensemble и Ensemble Dal Niente – едни от най-активните изпълнители на нова музика в Съединените щати. Техните участия, заедно с присъствието на композитори и артисти от различни държави, превръщат София в естествена точка на среща на международната общност на съвременната музика.
Фестивалът е и инвестиция в бъдещето. Освен концертите, програмата включва лекции, дискусии и уъркшопи, които дават възможност на българската публика, студенти и млади музиканти да се срещнат с водещи творци и преподаватели от световната сцена.
За две седмици София се превръща в място за среща на световната общност на новата музика. Композитори, диригенти, ансамбли, изпълнители, художници, преподаватели и публика от различни държави ще споделят една сцена и едно общо убеждение – че музиката продължава да бъде универсален език, който създава връзки отвъд граници и поколения.
През юли София няма просто да бъде домакин на международен фестивал. Тя ще се превърне в лаборатория за нови идеи и в място, където се създава музиката на утрешния ден.
Sofia Art and Music Festival заявява амбицията София да бъде разпознавана не само като град с голяма музикална традиция, но и като един от новите европейски центрове за създаване, представяне и обсъждане на съвременната музика.
Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.
ПРОГРАМА
ИЗЛОЖБА
1–4 юли, Галерия
Ли Джанг – изложба на плакати
СИМФОНИЧНИ КОНЦЕРТИ
4 юли, 19:30 ч., зала „България“
Концерт I - Епизоди
7 юли, 19:30 ч., зала „България“
Концерт II - Идилия
12 юли, 19:30 ч., зала „България“
Концерт III – Музикални пейзажи
КАМЕРНИ КОНЦЕРТИ
5 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“
Wire & Whimsy
6 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“
Bluestone Contemporary Ensemble
10 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“
Bluestone Contemporary Ensemble
11 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“
Ensemble Dal Niente
Концертите със Софийската филхармония са следните:
В програмата: Карл Мария фон Вебер – Увертюра към операта „Оберон“ Марк Спрагинс – Три кръга за оркестър Колин Сприг – Каскадите Анделина Джаксън – „Мечтателен пейзаж над стъклено море“ Дейвин Максуел - Cloudseeding 16 (Изсветляване на морските облаци) Самюел Колеридж-Тейлър – Идилия, оп.44 Зив Сабаг – „Древна светлина“ Сам де Лима – Елегия Игор Стравински – Приспивна песен и финал из „Жар птица“
Пари (Парниан) Бахрами Асл – „Трескава гора“ Хосе Бенджамин Фалсес Вакеро – Съмнителен Йоко Уилегала – Пулия Ефрат Герлих – Завръщането в Сион Виктория Минингам – Концерт за цигулка и оркестър в ми минор, първа част Асерило Чен - „Мъглите на гората в пролетната нощ“ – Симфонична поема №1 Камерън Хагаман – Портрети в три форми Стивън Уайт – Градски пейзаж
ЛЕКЦИИ И УЪРКШОПИ
30 юни, 15:00–16:30 ч.
Лекция на Хари Бюлоу
Американски композитор, диригент и саксофонист с дългогодишна академична кариера в университетите на Хавай, Северна Каролина и Пърдю. Ученик на легендарния американски композитор Аарън Копланд, той е сред активните фигури в областта на съвременната композиция и музикалните технологии.
1 юли, 15:00–16:30 ч.
Лекция на Ингрид Щьолцел
Германско-американски композитор, професор по композиция в University of Kansas School of Music. Нейната музика е изпълнявана в престижни зали като Carnegie Hall и Kennedy Center, а критиците я определят като автор с изключителен мелодичен талант и силно емоционален език.
2 юли, 15:00–16:30 ч.
Лекция на Тео Попов
Американски композитор с български корени, чието творчество обхваща опера, театър, кино и мултимедийни проекти. Неговите опери са поставяни от водещи американски институции, а музиката му съчетава драматургична сила, фолклорни влияния и съвременен композиционен език.
3 юли, 16:00–17:30 ч.
Лекция на Ли Джанг
Китайска художничка и преподавател, чието творчество е представяно в редица международни изложби. Нейните плакати и графични произведения се отличават със синтез между традиционната китайска естетика и съвременния визуален език.
4 юли, 15:00–16:30 ч.
Лекция на Елена Панайотова
Театрален режисьор, педагог и международно признат експерт в областта на социалния и документалния театър. Работила е по проекти в Европа, Азия и Африка, а творчеството ѝ е посветено на изкуството като средство за обществена промяна.
5 юли, 15:00–16:30 ч.
Лекция на Александра Карастоянова-Херментин
Музиковед и културен мениджър с международна кариера, свързана с музикалното образование и културните политики в Европа. Нейните изследвания са посветени на музикалната социология, културното предприемачество и развитието на аудиториите.
6 юли, 14:00–15:00 ч.
Лекция на Wire & Whimsy
Дуото на флейтистките Мери Матюс и Карен Лардж е сред водещите американски формации, специализирани в съвременния репертоар за две флейти. Артистките активно поръчват нови произведения и са сред най-ярките застъпници на електроакустичната музика за флейта.
7 юли, 15:00–16:30 ч., Студио „Музика“
Лекция на Лори Сан Мартин
Aмериканскa композиторка, пианист и педагог, известна със своята музика за кино, театър и концертна сцена. Творчеството ѝ съчетава класическа традиция, джаз и минимализъм и често изследва връзката между музиката и драматургията.
9 юли, 13:00–15:00 ч.
Уъркшоп на Лори Сан Мартин
9 юли, 17:30–19:00 ч.
Лекция на Ensemble Dal Niente
Един от водещите американски ансамбли за съвременна музика, известен със смелите си интерпретации и поръчки на нови произведения. Формацията е носител на множество отличия и е редовен участник на най-престижните форуми за нова музика.
11 юли, 14:30–16:00 ч.
Лекция на Божидар Спасов
Един от най-значимите български композитори с международна кариера, живеещ и работещ в Германия. Неговите произведения са изпълнявани на водещи европейски фестивали за съвременна музика и се отличават с оригинален звуков свят и дълбока философска концепция.
11 юли, 16:30–18:30 ч.
Уъркшоп на Лори Сан Мартин и Bluestone Contemporary Ensemble
Американски ансамбъл, посветен на изпълнението и популяризирането на музиката на нашето време. Чрез концерти, образователни инициативи и сътрудничество с композитори формацията активно насърчава създаването на нов репертоар.