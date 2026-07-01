Диого Карвальо: Започва Софийски фестивал на музиката и изкуствата 2026

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с артистичния директор на Sofia Art and Music Festival , бразилският композитор и педагог Диого Карвальо, разположено в звуковия файл под главната снимка!

От 1 до 12 юли София ще се превърне в международна сцена за съвременна музика, визуални изкуства и творчески обмен. Първото издание на Sofia Art and Music Festival събира в българската столица композитори, диригенти, изпълнители, художници и преподаватели от Европа, Азия и Северна Америка в мащабен форум, посветен на музиката на XXI век.

Фестивалът предлага рядка за региона концентрация на нови произведения, световни премиери, международни ансамбли и срещи между различни художествени традиции. Наред с творби на Моцарт, Хайдн, Сибелиус, Вебер и Стравински ще прозвучат произведения на десетки съвременни автори, много от които ще бъдат представени за първи път пред българската публика.

Sofia Art and Music Festival не е просто концертен цикъл. Той е платформа за създаване на нова музика, за международно сътрудничество и за среща между поколения творци. Във време, когато културният диалог е по-необходим от всякога, фестивалът предлага пространство за идеи, експерименти и създаване на нови артистични общности.

Сред специалните гости са ансамблите Wire & Whimsy, Bluestone Contemporary Ensemble и Ensemble Dal Niente – едни от най-активните изпълнители на нова музика в Съединените щати. Техните участия, заедно с присъствието на композитори и артисти от различни държави, превръщат София в естествена точка на среща на международната общност на съвременната музика.

Фестивалът е и инвестиция в бъдещето. Освен концертите, програмата включва лекции, дискусии и уъркшопи, които дават възможност на българската публика, студенти и млади музиканти да се срещнат с водещи творци и преподаватели от световната сцена.

За две седмици София се превръща в място за среща на световната общност на новата музика. Композитори, диригенти, ансамбли, изпълнители, художници, преподаватели и публика от различни държави ще споделят една сцена и едно общо убеждение – че музиката продължава да бъде универсален език, който създава връзки отвъд граници и поколения.

През юли София няма просто да бъде домакин на международен фестивал. Тя ще се превърне в лаборатория за нови идеи и в място, където се създава музиката на утрешния ден. Sofia Art and Music Festival заявява амбицията София да бъде разпознавана не само като град с голяма музикална традиция, но и като един от новите европейски центрове за създаване, представяне и обсъждане на съвременната музика. Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим. ПРОГРАМА ИЗЛОЖБА 1–4 юли, Галерия Ли Джанг – изложба на плакати СИМФОНИЧНИ КОНЦЕРТИ 4 юли, 19:30 ч., зала „България“ Концерт I - Епизоди 7 юли, 19:30 ч., зала „България“ Концерт II - Идилия 12 юли, 19:30 ч., зала „България“ Концерт III – Музикални пейзажи КАМЕРНИ КОНЦЕРТИ 5 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“ Wire & Whimsy 6 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“ Bluestone Contemporary Ensemble 10 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“ Bluestone Contemporary Ensemble 11 юли, 19:30 ч., Камерна зала „България“ Ensemble Dal Niente

Концертите със Софийската филхармония са следните:

4 юли 2026, събота, 19:30 ч., зала „България“

Диригенти: София Джу, Симеон Пиронков, Тайлър Остин, Евън Харгер, Катрин Лий, Ноел Сигълтън

Програма:

Волфганг Амадеус Моцарт – Увертюра към операта „Дон Жуан“

Хюбърт Хауи – Рапсодия

Хари Бюлоу – Епизоди и интерлюдии

Албин Фискесьоу – Момче с тромпет

Маргарет Стиглър – Соната в ла мажор

Ян Сибелиус – Финландия – симфонична поема, оп.26

Уей Джан (Вероника Джан) –Мечтата е началото на светлината

Гавин Лийланивас – Увертюра оп.1, №1 „Завръщането“

Йозеф Хайдн – Симфония №45 „Прощална“ – Четвърта част: Presto – Adagio

7 юли, вторник, 19:30 ч., зала „България“

Диригенти: Тейлър Браунфийлд, Симеон Пиронков, Евън Харгер, Тайлър Остин, Далтън Гуин, Николас Диаз де ла Торре

Солисти: Мери Матюс и Карен Лардж - флейта

В програмата:

Карл Мария фон Вебер – Увертюра към операта „Оберон“

Марк Спрагинс – Три кръга за оркестър

Колин Сприг – Каскадите

Анделина Джаксън – „Мечтателен пейзаж над стъклено море“

Дейвин Максуел - Cloudseeding 16 (Изсветляване на морските облаци)

Самюел Колеридж-Тейлър – Идилия, оп.44

Зив Сабаг – „Древна светлина“

Сам де Лима – Елегия

Игор Стравински – Приспивна песен и финал из „Жар птица“

12 юли 2026, неделя, 19:30 ч., Зала „България“

Диригенти: Кира Омелченко, Евън Харгер, Симеон Пиронков, Карлос Фиорини, Симон Холовейко

Солист: Йоанна Русева - цигулка

Пари (Парниан) Бахрами Асл – „Трескава гора“

Хосе Бенджамин Фалсес Вакеро – Съмнителен

Йоко Уилегала – Пулия

Ефрат Герлих – Завръщането в Сион

Виктория Минингам – Концерт за цигулка и оркестър в ми минор, първа част

Асерило Чен - „Мъглите на гората в пролетната нощ“ – Симфонична поема №1

Камерън Хагаман – Портрети в три форми

Стивън Уайт – Градски пейзаж

ЛЕКЦИИ И УЪРКШОПИ 30 юни, 15:00–16:30 ч. Лекция на Хари Бюлоу Американски композитор, диригент и саксофонист с дългогодишна академична кариера в университетите на Хавай, Северна Каролина и Пърдю. Ученик на легендарния американски композитор Аарън Копланд, той е сред активните фигури в областта на съвременната композиция и музикалните технологии.

1 юли, 15:00–16:30 ч. Лекция на Ингрид Щьолцел Германско-американски композитор, професор по композиция в University of Kansas School of Music. Нейната музика е изпълнявана в престижни зали като Carnegie Hall и Kennedy Center, а критиците я определят като автор с изключителен мелодичен талант и силно емоционален език.

2 юли, 15:00–16:30 ч. Лекция на Тео Попов Американски композитор с български корени, чието творчество обхваща опера, театър, кино и мултимедийни проекти. Неговите опери са поставяни от водещи американски институции, а музиката му съчетава драматургична сила, фолклорни влияния и съвременен композиционен език.

3 юли, 16:00–17:30 ч. Лекция на Ли Джанг Китайска художничка и преподавател, чието творчество е представяно в редица международни изложби. Нейните плакати и графични произведения се отличават със синтез между традиционната китайска естетика и съвременния визуален език.

4 юли, 15:00–16:30 ч. Лекция на Елена Панайотова Театрален режисьор, педагог и международно признат експерт в областта на социалния и документалния театър. Работила е по проекти в Европа, Азия и Африка, а творчеството ѝ е посветено на изкуството като средство за обществена промяна.

5 юли, 15:00–16:30 ч. Лекция на Александра Карастоянова-Херментин Музиковед и културен мениджър с международна кариера, свързана с музикалното образование и културните политики в Европа. Нейните изследвания са посветени на музикалната социология, културното предприемачество и развитието на аудиториите.

6 юли, 14:00–15:00 ч. Лекция на Wire & Whimsy Дуото на флейтистките Мери Матюс и Карен Лардж е сред водещите американски формации, специализирани в съвременния репертоар за две флейти. Артистките активно поръчват нови произведения и са сред най-ярките застъпници на електроакустичната музика за флейта.

7 юли, 15:00–16:30 ч., Студио „Музика“ Лекция на Лори Сан Мартин Aмериканскa композиторка, пианист и педагог, известна със своята музика за кино, театър и концертна сцена. Творчеството ѝ съчетава класическа традиция, джаз и минимализъм и често изследва връзката между музиката и драматургията.

9 юли, 13:00–15:00 ч. Уъркшоп на Лори Сан Мартин

9 юли, 17:30–19:00 ч. Лекция на Ensemble Dal Niente Един от водещите американски ансамбли за съвременна музика, известен със смелите си интерпретации и поръчки на нови произведения. Формацията е носител на множество отличия и е редовен участник на най-престижните форуми за нова музика.

11 юли, 14:30–16:00 ч. Лекция на Божидар Спасов Един от най-значимите български композитори с международна кариера, живеещ и работещ в Германия. Неговите произведения са изпълнявани на водещи европейски фестивали за съвременна музика и се отличават с оригинален звуков свят и дълбока философска концепция.