НУМСИ Бургас чества два юбилея

Със Заповед № I–3284 от 14 юли 1961 г. на Министерството на просветата и културата се поставя началото на институцията, която и днес изгражда поколения талантливи музиканти.

На 11 и 12 март от 18.30ч. в Държавна опера – Бургас учениците на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас ще ви потопят в свят на изкуство, вдъхновение и традиция. Концерт спектакълът е под надслов "65 години по вълните на изкуството" по повод 65 години от основаването на учебното заведение.

В навечерието на 13 март – рождената дата на патрона на училището, Панчо Владигеров, ще се чества и 127 години от неговото рождение.

Публиката ще пътува по вълните на изкуството – дълбоко, вълнуващо и незабравимо.

В училището е разположена изложба за "Панчо Владигеров-лично", изготвена от Къща музей "Панчо Владигеров" в София.

Наскоро директорът на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Димитър Маджаров и директорът на НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора Красимир Къшев подписаха споразумение за сътрудничество. Предвиждат се общи концерти, творчески проекти, обучения и обмен на преподаватели и ученици, които ще открият нови хоризонти за развитие и творческа изява на младите музиканти и ще допринесат за развитието на музикалната сцена в България. Проведе се и работна среща между екипите на двете училища, по време на която бяха обсъдени идеи за съвместни инициативи.