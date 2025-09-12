Детски мюзикъл за деца организират във Велико Търново за първия учебен ден

Сдружение „Елита“ с подкрепата на Община Велико Търново, организира и представя на 15 септември 2025 г. по повод първият учебен ден мюзикъл за деца „Приключенията на слънчевото зайче в гората на приказките“ по музика: Петър Писарски и Асен Драгнев. Събитието ще се проведе на открита сцена „Летен театър“ – гр. Велико Търново от 20:00 ч. Вход свободен.

Очакват ви:

Живи музикални изпълнения – песни, танци и инструментални пиеси

Интерактивни сцени с участието на талантливи деца

Приказен сюжет за смелост, приятелство и взаимопомощ

Участници:

Китаристите от „Звезди в аванс“ – гр. Габрово, с ръководител Радослав Талев

Певците на МШ „Елита“ – гр. Велико Търново, с вокален педагог Петя Василева

Танцьорите от „Арт Арена“, с хореограф Любослава Лазарова

Певците от „Звезди в аванс“ – гр. Габрово, с вокален педагог Ваня Талева

Специални гости – младият и талантлив актьор Кирил Милушев и Калина Кушева

Събитието е с благотворителна кауза – всички събрани средства ще бъдат дарени за закупуване на творчески реквизит и материали за новата учебна година на децата от Музикална и Арт школа „Елита“ – гр. Велико Търново.

Нека заедно превърнем първия учебен ден в истински празник за децата! Ще бъде още по-вълшебен с един незабравим музикално-драматичен спектакъл за деца!

Заповядайте – очаква ви едно приключение, създадено от деца за деца!