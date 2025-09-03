Александър Чобанов от „Фортисимо": „Важно е концертите да останат забавни и вълнуващи за децата"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с директора на детската образователна програма към Софийската филхармония "Фортисимо" Александър Чобанов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Детската образователна програма „Фортисимо“ на Софийската филхармония влиза в новия сезон с богата поредица от събития. От 21 септември до декември малките слушатели ще могат да се срещнат с класическата музика чрез концерти, съчетаващи образователен и забавен елемент. „„Фортисимо“ вече има близо 15-годишна история, стартирала с маестро Максим Ешкенази и Фондация „Америка за България“, а от 2018 г. е част от афиша на Софийската филхармония”, заяви пред Classic FM програмният директор на „Фортисимо“ Александър Чобанов.

История и мисия

„„Фортисимо“ е създадено, за да направи класическата музика достъпна за деца от най-ранна възраст. „Много родители и учители откриват програмата като начин децата им да получат неформално музикално образование. Тя развива когнитивните способности, емоционалната интелигентност и умението за справяне със стреса“, коментира Чобанов.

Формат и концерти

Сезон 2024/2025 включва осем концерта – четири в Камерна зала “България” и четири в голямата зала „България“. Първият концерт ще се проведе на 21 септември под палката на Вилиана Вълчева. Той носи заглавието „Приказните принцеси“. „В залата ще има стотици деца, облечени като любимите си героини. Това е истински празник за цялото семейство,“ отбеляза Чобанов.

На 28 септември е „Танцът в музиката“ в камерна зала “България” – концерт с кукли, водени от актьори от Столичния куклен театър. През октомври програмата продължава с „Приказки, разказани с акордеон“ с Вероника Тодорова и Любомир Денев-син, последвано от „Дивата симфония“ на Дан Браун на 16 ноември. Финалът на годината ще бъде с „Коледа в детските филми“ – концерт с любими мелодии от анимацията и киното.

Образователна роля

Програмата насърчава децата да се докоснат до музикантите и инструментите отблизо. След някои концерти малките слушатели могат да се качат на сцената и да разгледат инструментите. „Не искаме да напомняме на училище – важно е концертите да останат забавни и вълнуващи. Така децата обикват музиката,“ подчертава Чобанов.