Destiny Quartet стартират предколедно турне с вход свободен

Публикувано на 02.12.2025

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Гергана Алексиева и Александра Митева от Destiny Quartet, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Четири жени. Четири стихии. Милиони почитатели в YouTube и безброй изяви по целия свят. Destiny Quartet ще зарадва българската сцена с поредица концерти, които превръщат музиката в чиста емоция и незабравимо преживяване.

Пленителните изпълнителки ще коментират и успеха на Carmen’s Tango, с дебют през 2025 година, който вече е събрал милиони гледания в YouTube. Произведението демонстрира виртуозния стил на квартета, съчетавайки страстните ритми на тангото с модерен подход и оставяйки силна емоционална следа у слушателите.

През  най-празничния месец на годината дивите от Destiny ще поднесат на  своите почитатели  специален подарък – свободен вход за всички предстоящи концерти на формацията:

  • Ловеч – 5 декември
  • Ямбол – 9 декември
  • Русе – 21 декември
  • Плевен – 22 декември
  • Шумен – 23 декември

На сцената ще бъдат изпълнени уникални интерпретации на световни класики и популярни хитове — модерни, динамични, феерични, с балкански нюанс и завладяващ ритъм. Destiny Quartet превръща музиката в живо преживяване, което разтърсва и обгръща с емоция.

По време на  концертите ще се проведат и съпътстващи събития „Подкрепа на младите таланти“, които свързват изпълнителките с талантливи деца - инструменталисти от петте града. Според момичетата от квартета изкуството е смисъл, начин на живот и емоция, която расте и развива своя потенциал с много труд и вдъхновение. Протегната ръка към малките артисти е сила, която дава посока.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост — NextGenerationEU, и с медийната подкрепа на bTV Radio и Radio N-JOY.

 

