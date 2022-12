Българският квартет Destiny интерпретира темата на съдбата от Бетовен в нов диско аранжимент

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Гергана Алексиева от Destiny Quartet, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Българският квартет Destiny поднася свеж прочит на едно от най-популярните и известни произведения на класическата музика - Симфония № 5 на Бетовен. BEETHOVEN DESTINY е озаглавена новата версия с диско-фънки груув звучене, която ще ви накара да затанцувате. Парчето вече е част от техния емблематичен концерт-спектакъл и изправя на крака публиката на най-бляскавите събития в България.

През 1976 г. Уолтър Мърфи първи създава диско аранжимент на петата симфония. Неговата версия оглавява класациите за цели 19 седмици, а след нея се появяват и още подобни варианти. Темата на съдбата е в сърцето на Destiny Quartet и затова екипът е изключително развълнуван да представи своя версия на това велико произведение.

„Вдъхновени от Бетовен и очарованието на 70-те години, търсихме онова звучене, което да накара днешните хора да се усмихнат, да потанцуват и да се запитат " От къде ми е познато това...", споделя Гергана Алексиева, двигател и продуцент на проекта.

Композиторът Маурицио Абени създава оригиналния прочит на класическата симфония, а Марко Страчони и Габриеле Конти от Stone Recording Studio Roma миксират и мастерират звука.

Режисьор на видеоклипа е добре познатият Васил Стефанов, който допринесе за успеха на El Choclo – най-харесвания клип на Destiny Quartet с милиони гледания от цял свят.

За BEETHOVEN DESTINY той пресъздава диско сцена от 70-те и 80-тe години.

Ще видите Гери, Вени, Али и Мая от Destiny в нова светлина и с закачлив танц, създаден от хореографа Силвия Тодорова.

В клипа се включват още талантливи български музиканти, които бяха част от последното турне на Destiny - Кристиан Желев (барабани), Даниеле Фебо (бас китара), Антон Златков (китара).