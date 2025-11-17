Derida Dance Fest започва по италиански

Your browser does not support the audio element.

Днес, 17 ноември, е официалното откриване на дългоочаквания фестивал Derida Dance Fest. В следващите 2 седмици (17-30 ноември 2025г.) публиката на Derida Stage ще може да се наслади на 9 хореографски произведения.

Откриването е на 17 ноември от 19.00ч. със спектакъла "Селективно развъждане/ Selective Breeding " на танцовата компания IVONA от Италия. Царевицата расте до гигантски размери, пуйките са загубили способността си да се размножават, кравите произвеждат огромно количество мляко, а дакелите се разтягат в абсурдни пропорции. В трескавото търсене на подобряване на жизнения стандарт на хората, хуманното отношение към животните се нарушава систематично. „Селективно развъждане“ изследва сложните теми, свързани с оцеляването, генетичните манипулации и етичните последици от подобряването на видовете чрез изкуствен подбор. Представлението залага на концепцията за „калейдоскоп“, за да разсъждава върху тези проблеми, поставяйки под въпрос връзката между хората и консуматорството, земята и експлоатацията, достойнството и защитата на живота на екосистемата. Целта е да се проследи сценарий, който да отвори врата към обновено осъзнаване.

22.11 - DDF: Брандиране на невидимото + Паноптикум-Василики Папапостолу и Кали Тарасиду, Гърция

24.11 - DDF: Шедьовър за шест танцьори – компания En Knap – копродукция Словения/Унгария

26.11 - DDF: Runway - Кристиана Косиари, Гърция

28.11 - DDF: Black - Oulouy, Испания