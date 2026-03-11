"Този месец Деляна Лазарова дирижира Патетична симфония от Чайковски, вълнуващо изследване на любовта, загубата и съдбата.

В Глазгоу (19 март), Дуо Ятекок - „жизнерадостното“ (The Scotsman) френско клавирно дуо с име, вдъхновено от игривостта - запалва хартиената хартия върху двоен концерт, композиран от Менделсон, тийнейджърски гений, чиято мисия е да удиви света!

А в Абърдийн (20 март), цигуларката Естер Ю - описана от The Strad като „образец за цигулков солист в модерната епоха“ - изпълнява неустоимо странен Концерт за цигулка № 5 „Турски“ на Моцарт.

*Моля, обърнете внимание, че „Малката сюита“ на Лютославски вече няма да бъде изпълнявана на концерта в Глазгоу поради изискванията на записа на живо.", написаха от BBC Scotish Symphony Orchestra.