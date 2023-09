Деляна Лазарова ще дирижира за първи път Софийската филхармония и Светлин Русев

Your browser does not support the audio element.

"Концертната зала не е музей", сподели талантливата диригентка със световна кариера Деляна Лазарова пред Classic FM. Тя сподели вълнението си от завръщането на българска сцена и поясни, че ще дирижира за първи път Софийската филхармония и цигуларят Светлин Русев, на когото се възхищава като музикант.

На 10 септември Деляна Лазарова направи своя дебют на Фестивала "Джордже Енеску", в който дирижира Букурещкия симфоничен оркестър. Освен Първия концерт за цигулка на Барток и Петата симфония на Сибелиус, програмата включваше и две произведения от румънски композитори Дан Дедиу и Адриан Йоргулеску. "Енеску е считан за светец в Румъния, а публиката се стича от цялата страна и препълва концертните зали по време на фестивала", разказва маестра Лазарова По думите й, в България са необходими нови пространства за провеждане на концерти и фестивали от подобен мащаб. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Деляна Лазарова, разположено под главната снимка!

Припомняме ви, че Светлин Русев се завръща в сезона на Софийската филхармония в деня на музиката - 1 октомври от 11.00ч. в зала "България". Под палката на Деляна Лазарова той ще зарадва своите почитатели с виртуозния Концерт за цигулка и оркестър №4 в ре минор от Николо Паганини. Кариерата на Светлин Русев е тясно свързана с националния оркестър. Освен в България, неговата цигулка звучи с Националния оркестър на Франция, Филхармоничния оркестър на Френското радио, Оркестъра на Романска Швейцария, Националния оркестър на Белгия, Сеулската и Токийската филхармонии, Симфоничния оркестър на Индианополис, Филхармоничния оркестър „Джордже Енеску” (Букурещ), Оркестъра на Румънското национално радио, „Кremerata Baltica”, Българското национално радио и др. В САЩ, Латинска Америка, Азия и Европа свири под палката на Мюнг-Вун Чунг, Леон Флайшер, Йехуди Менухин, Юзо Тояма, Марек Яновски, Емануел Кривин, Франсоа-Ксавие Рот, Джонатан Нот, Жан- Жак Канторов, Денис Ръсел-Дейвис, Лионел Бренгие, Емил Табаков, Найден Тодоров и др.

Своето майсторство младата българска диригентка със световна кариера Деляна Лазарова ще демонстрира и с изпълнението на Симфония №2 в ре мажор от Лудвиг ван Бетовен.

Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Деляна Лазарова учи дирижиране в Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) при проф. Йоханес Шлефли. Посетила е множество майсторски класове с Бернард Хайтинк, Пааво Ярви, Ленард Слаткин, Марк Стрингер, Робърт Спано и Матиас Пинчер, и много други. Тя също асистира на Кристиан Мъчелару в WDR Sinfonieorchester Köln и Националния оркестър на Франция.

След като спечели първия Международен конкурс за диригенти на Siemens Hallé през февруари 2020 г., Деляна Лазарова е асистент-диригент на сър Марк Елдер в оркестъра на Hallé и музикален директор на младежкия оркестър на Hallé в Манчестър. През същата година тя спечели и наградата за дирижиране на Джеймс Конлон на престижния музикален фестивал в Аспен, САЩ, а по-ранните й успехи включват Международния конкурс за дирижиране на NRTA през 2019 г. и стипендията за дирижиране на Бруно Валтер на Фестивала за съвременна музика в Cabrillo в Калифорния през 2017 г. и 2018 г.

Деляна Лазарова вече не е асистент-диригент на сър Марк Елдър в The Hallé и музикален директор на HYO, където работи през последните три години. От 1 септември тя „предаде щафетата“ на Юън Шийлдс.

През последните сезони Деляна Лазарова работи с оркестри като BBC Philharmonic Orchestra, Симфоничния оркестър на Бирмингам (CBSO), Orchester National de France, Real Filharmonia de Galicia, Klangforum Wien, Kammerphilharmonie Graubünden, Musikkollegium Winterthur, Collegium Musicum Basel, London Mozart Players, Симфоничният оркестър на Българското Национално Радио, Симфоничният оркестър на Гьотинген, Оркестърът на държавните театри в Майнинген, Естонският фестивален оркестър и Оркестърът на Академията за дирижиране на Аспен.

Деляна е популяризатор на съвременната музика: през сезон 2022/23 тя дирижира световната премиера на най-новото произведение на Уилям Болком, както и произведения от Каролайн Шоу и Добринка Табакова. Миналия сезон Деляна реализира премиера на „Марс“ на Дженифър Уолш в Амстердам и Виена с Klangforum Wien, а други композитори, включени в нейните програми през последните сезони бяха София Губайдулина, Джоан Тауър, Дженифър Уолш, Оливър Вайбрънс, Майкъл Гилбъртсън и Чарлз Пек.

След концерта в София предстои издаването на диска "Добринка Табакова: Оркестрови произведения и концерти". Този албум бележи кулминацията на две специални колаборации на Оркестър Хале и включва четири големи пиеси от един от най-отличителните съвременни композиторки. Албумът ще се появи официално на музикалния пазар на 6 октомври 2023г.