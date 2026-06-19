Деян Вачков пред Classic FM: "Надявам се да продължа традицията на българските баси поне още 25 години"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Деян Вачков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на фестивала “Опера в Летния театър”, басът Деян Вачков отбеляза своята 25-годишнина на професионалната сцена на сцената на Летния театър във Варна. В спектакъла на 16 юни той изигра една от най-знаковите партии в световния оперен репертоар – ролята на крал Филип II в "Дон Карлос" от Джузепе Верди.

Зад този юбилей стои четвърт век, изпълнен с големи роли, международни изяви и срещи с едни от най-значимите имена в света на операта. Един творчески път, започнал в България, преминал през Академията на Миланската Скала и отвел Деян Вачков до сцени, превърнали се в символ на най-високите постижения в оперното изкуство – Ла Скала, Арена ди Верона, Театро Реал, Театър Ла Фениче, Театър Сан Карло, както и до водещи оперни фестивали в Европа, Азия и Северна Америка.



Още в началото на своя професионален път, талантливият бас привлича вниманието на международната музикална общност с успехите си в престижни международни конкурси. Особено значим е триумфът му в конкурса "Ирис Адами Корадети" в Падуа, където е носител на Голямата награда, както и успешното му представяне в конкурса "Белведере" във Виена. Тези отличия дават силен тласък на международната му кариера и насочват вниманието на водещи представители на оперния свят към младия български артист.



Следва обучението в Академията на Миланската Скала – мечта за поколения млади оперни артисти, където има привилегията да работи с легендарните Лейла Генчер, Тереза Берганца, Лучана Сера и Луиджи Алва. Именно там се изгражда артистичният му почерк, който по-късно го среща с диригенти от ранга на Рикардо Мути, Рикардо Шайи, Лорин Маазел, Антонио Папано и Даниел Орен.



Но отвъд впечатляващата биография стои най-важното. Артистът.



Гласът на Деян Вачков впечатлява с дълбочина, благороден тембър и рядко срещана звукова плътност. В неговите интерпретации се срещат вокален авторитет, музикална чувствителност и драматична убедителност, а вниманието към всеки детайл от музикалната фраза придава завършеност на образите, които изгражда на сцената. Именно тази комбинация от вокална култура и артистична зрялост превръща всяка негова изява в запомняща се среща с голямото оперно изкуство.



Неслучайно през годините се утвърждава като предпочитан изпълнител на едни от най-значимите басови партии в оперното изкуство, които изискват не само внушителни вокални възможности, но и висока степен на артистична зрялост.



Особено място в неговия репертоар заема крал Филип II в "Дон Карлос" – една от най-дълбоките и сложни партии, написани от Верди за бас. Това е образ на владетел, белязан от самотата, вътрешните противоречия и тежестта на властта. Герой, в който величието и човешката уязвимост съществуват едновременно. Образ, който изисква не просто голям глас, а способност да бъдат разкрити най-фините психологически нюанси на персонажа. Именно в тази роля Деян Вачков създава едно от най-въздействащите артистични постижения в своята кариера.



На 17 юни той излезе пред публиката в друга емблематична роля от световния оперен репертоар – Мефистофел във "Фауст" от Шарл Гуно. Спектакълът на Държавна опера Стара Загора гостува на сцената на Софийската опера и балет, а участието му в две толкова мащабни и различни роли в рамките на две последователни вечери бе поредното ярко доказателство за неговия артистичен диапазон, вокална издръжливост и творческа енергия.