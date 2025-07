Деян Ангелов: Театър в сърцето на Борисовата градина очаква публиката в София това лято

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актьора и продуцент Деян Ангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На мястото на бившия Колодрум в Борисовата градина се ражда живо, зелено и отворено пространство, което ще събере на една сцена любими български актьори, семейни събития, фестивали и музикални концерти. Можете да се насладите през летните дни с изкуство под открито небе на стендъп, театър и музика в уникална атмосфера . Програмата е изпълнена с развлечения за малки и големи в колоритна и уютна атмосфера на открито.

Artvent открива летния театрален сезон на сцената на Vidas Art Arena в София. От началото на юли до края на септември публиката в столицата ще има възможност да гледа популярни представления с едни от любимите си актьори - под открито небе в сърцето на Борисовата градина.

Програмата започва на 5 юли с комедийния спектакъл „Извънредно неудобно“ със Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова.

Следват:

11 юли – „Премахни от приятели“ – комедия с Мария Сапунджиева, Владимир Зомбори, Анелия Луцинова, Деян Ангелов и Катя Иванова

13 юли – „Съседите отгоре“ – комедия с Лилия Маравиля, Силвия Петкова, Иван Бърнев и Емил Марков

14 юли и 10 август – „Петък вечер“ – авторски комедиен спектакъл с Павел Иванов, Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев и Skiller

16 юли – „Заклеваш ли се в децата?“ – френска комедия от Саломе Льолуш с Весела Бабинова, Владимир Зомбори, Екатерина Лазаревска, Даниел Кукушев/ Александър Кендеров

17 юли– „Неделя сутрин“ – авторски комедиен спектакъл с Павел Иванов, Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев и Skiller

18 юли – „Съвършени натрапници“ – комедия с Герасим Георгиев-Геро, Ива Тодорова, Петър Калчев и Надя Дердерян

22 юли – „Чамкория“ – моноспектакъл на Захари Бахаров с режисьор Явор Гърдев, по романа на Милен Русков

23 юли – „Отчаяни съпрузи“ – френска комедия с Бойко Кръстанов, Даниел Пеев, Явор Бахаров и Димитър Захариев

28 юли – „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“ - френска комедия с Владимир Зомбори, Даниел Пеев, Явор Бахаров и Димитър Захариев

1 август – „Рачков и жените“ – истинските истории на Димитър Рачков, разказани в комедиен спектакъл

17 август – „Извънредно любовно“ - комедиен спектакъл със Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова

Програмата ще бъде допълвана и в следващите месеци. През целия сезон сцената ще бъде дом не само на продукции на Artvent, но и място за още театър, специални събития, стендъп вечери, детски и семейни спектакли, както и нови формати.

Пълната програма на Artvent на театралната сцена на Vidas Art Arena ще откриете на: https://www.artvent.bg/teatar/vidas-art-arena/programa

Повече за събитията на Vidas Art Arena може да намерите тук: https://vidasartarena.bg/calendar/