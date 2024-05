Показват "Съзидания" на Дечко Узунов по повод 125 години от рождението на художника

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2024 г. се навършват 125 години от рождението на големия български художник и интелектуалец Дечко Узунов (1899–1986). Едва ли ще се намерят малцина, които да не знаят името му, да не са се срещали с негови творби, които отдавна са в музеите и днес определяме с думата „класика“. Преминал през живота си с толкова много динамизъм, колкото и в творчеството си, Узунов винаги е бил обект на интерес от страна на критиката, журналистите, колегите си и широката публика. Известен като портретист, изявил се като майстор на монументалните изкуства, оценяван високо за своите композиции, пейзажи, натюрморти и голи тела, желан като илюстратор и сценограф, той е и интересният професор, приятният събеседник, авторитетният и вещ колега. Повече от шест десетилетия художникът ще се движи към своето изкуство. От символизма, сецесиона, експресионизма и неокласиката през академизираната формула на соцреализма до пространствената чистота, синтетизма на монументалния език и абстрактния израз.

В опит да се проследи пътят на развитие на Дечко Узунов като художник и своеобразен съзидател на българското изкуство в залите на Софийска градска художествена галерия е подредена изложба, представяща неговите живописни платна по десетилетия, както и творби, в които той се проява и като майстор на акварелната техника. Показани са над 90 произведения в жанровете портрет, натюрморт, пейзаж и композиция (фигурална и абстрактна). Индивидуалността на всяко десетилетие е подчертана посредством подбрани цитати от критиката в периода. Не на последно място разказът е допълнен от обширна биография, илюстрирана от богат фотографски материал. Към изложбата са подготвени няколко интервюта с личности, които са общували пряко с Дечко Узунов, и посредством тях се предоставя възможност публиката да се докосне непосредствено до личността на големия художник. С помощта на Българската национална телевизия в изложбата почитателите на изкуството ще имат възможност да видят и режисирания от Дамян Петров филм от 2000 г. „Бай Дечко“. Експозицията е придружена от албум. По повод юбилея ще бъде валидирана марка в блок с подкрепата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Настоящото събитие е третото след откриването на изложбата „Голямото надлъгване. Към изложбата на Дечко Узунов от 1969 година и археологията на един скандал“, представена в Художествена галерия – Казанлък (февруари – май 2024 г.), и „Дечко Узунов. Светско монументално изкуство“, реализирана в Художествена галерия „Дечко Узунов“, филиал на Софийска градска художествена галерия (февруари – юни 2024 г.).

Проектът е съвместен между Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия – Казанлък, Държавна агенция „Архиви“, със съдействието на Българска национална телевизия, с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“, „Аурубис България“, частни лица и медийното партньорство на Българската телеграфна агенция.

В изложбата са включени произведения и архивни материали от:

Национална галерия, Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия „Дечко Узунов“, филиал на СГХГ, Художествена галерия – Казанлък, Държавна агенция „Архиви“, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“, Градска художествена галерия – Пловдив, Исторически музей – Панагюрище, Музейна сбирка на Национална художествена академия, Народен музей – Белград, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Добрич, Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен, Художествена галерия дарение „Колекция Светлин Русев“ – Плевен, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище, Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – Самоков, Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ – Разград, Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч, Художествена галерия – Русе, Художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик, Художествена галерия „Станка Димитрова“ – Кърджали, Художествена галерия – Стара Загора, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, частни колекции.

Екип на изложбата:

Аделина Филева, Пламен В. Петров, Рамона Димова – куратори

Николета Гологанова-Петрова и Наташа Ноева – сътрудници

Илинка Чергарова, Милан Михайлович, Светлана Христова – реставратори

Петър Димов и Маргарита Енева – връзки с обществеността

Надежда Олег Ляхова – дизайн на експозицията

Цветан Игнатовски – фотограф

Татяна Пунева – коректор

Трейси Спийд, Мирослава Николова-Чернодринска – превод на английски език