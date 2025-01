Кога "Деца свирят на деца" в Софийската градска художествена галерия?

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оперната прима Ина Кънчева, сопраното Анжелина Денчева и пианиста Филип Ангелов, разположено в звуковия файл под главната сничка! На 31 януари 2024г. от 19.00ч. ще се състои концерта "Деца свирят на деца", организиран от Фондация "Културни перспективи" и Софийската градска художествена галерия. В него ще вземат участие Анжелина Денчева, сопран, Кристиян Менев, баритон, Дарин Ламбрев, виолончело и Филип Ангелов, пиано.

Една от най-важните мисии на Фондация „Културни перспективи“ е да развива потенциала на млади артисти и да им дава поле за изява. Във вече познатата и обичана серия концерти - „Деца свирят на деца”, се представят настоящи и нови стипендианти, които вече дават сериозна заявка за ярко присъствие на националната и международна сцена и които ще продължаваме да следваме с обич.



"Дълбоко вярваме, че на децата - бъдещи артисти или публика, изкуството трябва да се представя на най-високо ниво и по най-автентичен начин. Тези техни съратници са избрали един труден път, по който вървят отдадено, следвайки мечтите си и дерзаейки за изключителни постижения. В днешния забързан свят, те имат още по-голяма нужда от нашето внимание и подкрепа! Какъв би бил по-вдъхновяващ повод за среща и наслаждение от музиката!", споделя основателката на фондацията, оперната певица Ина Кънчева.

В програмата очаквайте

J.S. Bach Cello Suite No. 3 in C major, BWV 1009 Дарин Ламбрев

L.v.Beethoven Rondo a capriccio, Op. 129 “Rage over a lost Pennny” Филип Ангелов

W.A. Mozart "Ridente la calma” Aria, Анжелина Денчева

W.A. Mozart “Die Zauberflöte” Aria Papageno, Кристиян Менев

F. Mendelssohn Fantasy in F Sharp, Scottish Sonata, op.28 Филип Ангелов

W. A. Mozart “Don Giovanni”- "La ci darem la mano" Duetto Анжелина Денчева & Кристиян Менев

H. Wolf “Verbogenheit” Кристиян Менев

F. Schubert "Lachen und weinen” Анжелина Денчева

G.F. Haendel “Serse" "Largo from Xerxes” -"Ombra mai fu" Aria Кристиян Менев

P. Viardot "Die Sterne” Анжелина Денчева, Филип Ангелов, Дарин Ламбрев

Билети ще откриете на място преди събитието, както и в мрежата на Ивентим.