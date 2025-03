Деца отбелязват 126-тия рожден ден на Панчо Владигеров в Шумен

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов - Геми с Екатерина Томова -уредник на Музеен комплекс Панчо Владигеров към Регионален исторически музей - Шумен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Домът, в който Панчо Владигеров взима първите си уроци по пиано, ще посрещне децата на Шумен в традиционния ден на отворените врати за рождения ден на композитора. Музейният комплекс е изграден около къщата на Павла Жекова и е втори дом на композитора, защото той се жени за нейната дъщеря. Именно тук той обича да се завръща и от тук черпи вдъхновение за някои от най-значимите си произведения. От 10.00 ч. целият двор ще бъде изпълнен с деца, за които след малко млади таланти ще изнесат концерт-матине. Но преди това те ще се запознаят с творчеството и постиженията на своя велик съгражданин, поставил преди век България на световната културна карта.

На рождената дата на композитора Панчо Владигеров – 13 март, музейният комплекс, носещ неговото име, традиционно посреща своите посетители с Ден на отворените врати и концерт-матине за най-малките слушатели от детските градини. Гостуват млади изпълнители, чиито преподаватели ще разкажат за инструментите, на които ще свирят техните възпитаници. Участие в концерта ще вземат Ая Живкова – цигулка, Борис Стефанов – пиано, Дикси Льо Фивр – цигулка, Ерато Николова – флейта, Ивайло Апостолов – китара, Йоана Георгиева – китара, Кристиян Тончев – акордеон, Светослав Пламенов – цигулка, Сияна Братоева – пиано.