Деца до 6 години влизат безплатно на концерта на музикалната фамилия Гергови в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Росен Гергов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 юни от 19:30 ч. в Зала АМТИИ (ул. Тодор Самодумов № 2 в Пловдив) музикалната фамилия Гергови ще участва в концерта „Звездите на утрешния ден“. Маестро Росен Гергов ще акомпанира на пианото на тримата си синове по време на 58-ия Международен фестивал на камерната музика – Пловдив.

На 5 юни от 19:00ч. в зала "България" в София Росен Гергов ще се качи на диригентския пулт на Плевенската филхармония, а солисти ще бъдат Кай Гергов, цигулка, Рей Гергов, виолончело и Лео Гергов, пиано. В програмата ще прозвучат Концерт за пиано и оркестър в ре мажор от Йозеф Хайдн, Виолончеловия концерт на Камий Сен-Санс и Концерта за цигулка и оркестър № 1 в сол минор от Макс Брух. Концертът е част от 54-ти МФ "Софийски музикални седмици". Деца до 6 г. ще влизат безплатно, но без право на място.

Билети за концерта "Гергов & синове" ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.