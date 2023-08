Давид Хименес Карерас ще дирижира «Нощ на испанската сарсуела» на Държавна опера Варна

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече във фрагмент от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на ТМПЦ- Варна г-жа Даниела Димова!

Цялото интервю ще можете да проследите в понеделник, 7 август, в "Сутрешно кафе" между 9.00 и 10.30ч.

В мултимедийния концерт „Нощ на испанската сарсуела“ на 9 август в Опера в Летния театър – Варна 2023 ще се разгорят испански страсти.

Испанската сарсуела е музикален жанр, изключително популярен в Испания, Куба и Мексико, който комбинира музика, текст и танц и се родее с оперетата. Наричат сарсуелата още испанска оперета. Типично испанският музикално-драматичен жанр включва балет и добре познати испански танци като болеро, фанданго и пасо добле. Музиката се основата на характерния фолклор, а темите обхващат широк спектър, като се простират от комични до трагични, от битово – фолклорни до героични теми. Историята се разиграва актьорски на сцената, но заедно с това изпълнителите пеят и декламират.

Сарсуелата е любима и на темпераментния житейски и артистичен дует сопраното Илина Михайлова и баса Деян Вачков, както и на възпитаника на Райна Кабаиванска, тенора Рейналдо Дроз от Венецуела. Концертът ще бъде дирижиран от Давид Хименес Карерас. Той е племенник на великия тенор Хосе Карерас и е покорил множество световни сцени с проекта „Opera D’Amore“, в който участва и Илина Михайлова. Емоционалната и музикална палитра в тази нощ ще бъде подсилена с любими песни от испанската класика, под режисурата на Сребрина Соколова.